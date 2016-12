Mehr Komfort für Basteibesucher Fast ein Weihnachtsgeschenk: Am 20. Dezember soll das Buswartehaus am Basteiparkplatz fertig sein.

Noch wird am neuen Buswartehaus am Basteiparkplatz gebaut. Bis 20. Dezember soll der Unterstand fertig sein. © Dirk Zschiedrich

Trocken und sicher stehen demnächst die Bus-Fahrgäste am Basteiparkplatz. Die Bauarbeiten an dem neuen Wartehaus sind in vollem Gange. Allerdings kam es durch Lieferschwierigkeiten für die Sandsteine zu einer leichten Verzögerung im Bauablauf. Die Probleme konnten allerdings schnell geklärt werden, sodass auch die Sandsteinmauern hochgezogen werden konnten. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, wurde der Dachstuhl bereits vorgefertigt. Auch der wurde inzwischen montiert. Die Dacheindeckung aus Titanzinkblech erfolgt parallel zum Rohbau. Am 20. Dezember soll das Buswartehaus fertig sein.

Zuschüsse für den Bau kommen vom Verkehrsverbund Oberelbe. Die Kosten liegen bei 51 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Hohnstein liegt bei 5 082 Euro.

