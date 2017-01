Mehr Kochkurse im Angebot Das Frühjahrssemester an der Volkshochschule startet Ende Februar. Das Programm dafür ist druckfrisch.

Das neue Kursprogramm der Volkshochschule für das Frühjahrssemester 2017 ist am Donnerstag erschienen. In den nächsten Tagen wird es wieder in allen Filialen der Sparkasse, in vielen öffentlichen Einrichtungen und in den Geschäftsstellen der Volkshochschule erhältlich sein. Darüber informiert Daniela Magirius, Bereichsleiterin Kultur und schulische Bildung in der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Wer das Kursheft digital nutzen möchte, findet es unter www.vhs-ssoe.de zum Herunterladen oder als Druckversion. Anmeldestart für die neuen Kurse ist am Montag, dem 23. Januar, 9 Uhr.

Das Programm hält mit insgesamt etwa 630 Angeboten eine große Vielfalt an bewährten und beliebten Kursen zu Sprachen, Beruf, Gesundheit oder auch Kreativität bereit. Wie immer sind auch viele neue Kurse ins Programm aufgenommen worden. Zum Beispiel hat die Volkshochschule ihr Angebot an Kochkursen erweitert, aber auch neue Angebote im Bereich Recht aufgenommen sowie die schon vorhandene Vielfalt der Mal- und Zeichenkurse noch einmal ergänzt.

Das Semester startet direkt nach den Winterferien, am 27. Februar. Für eine individuelle Beratung zu den Inhalten der Kurse, aber auch zu Fördermöglichkeiten stehen die Mitarbeiter der VHS in der Geschäftsstelle Neustadt zur Verfügung. (SZ)

Informationen und Anmeldungen: Hauptgeschäftsstelle Pirna, Geschwister-Scholl-Str. 2, 03501 710990 oder

Geschäftsstelle Neustadt, Berghausstraße 3a, 03596 604523

Internet: www.vhs-ssoe.de

