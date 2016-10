Mehr Klarheit zum Marketingtag Zwei Referenten sprechen über mentale Stärke und erklären, wie man sich als Führungskraft unmissverständlich ausdrückt.

Mitte November trifft sich in Neustadt wieder die Marketingelite aus der Sächsischen Schweiz. Beim Marketingtag am 9. November in der Neustadthalle dreht sich dieses Jahr alles um die beiden Themen „Klarheit und Erfolg“. Zum ersten Mal sind zwei Referenten eingeladen, die den Besucher mehr Sicherheit im mitunter gefährlichen Business-Dschungel bieten wollen.

Dazu gehört Antje Heimsoeth, Mental-Coach und Geschäftsführerin des Instituts für Business- und Sport Coaching. Sie spricht in ihrem Vortrag „Chefsache Kopf“ über mentale Stärke im Businessalltag. Dabei geht es um die innere Haltung, die eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Zielen spielt. Außerdem ist René Borbonus in der Neustadthalle zu Gast. Der Spezialist für professionelle Kommunikation behandelt in seinem Vortrag das Thema Klarheit und behandelt unter anderem folgende Fragen: Wem dürfen wir noch Glauben schenken? Warum werden wir so oft nicht verstanden, obwohl wir laut und deutlich in den Wald rufen? Wie können wir verständlich und klar kommunizieren? Was macht eine Argumentation, eine Rede, einen Dialog wirklich klar?

Der Eintritt zum Marketingtag kostet 49 Euro pro Person. Anmeldungen sind über das Internet möglich.

www.marketingtag-ssw.de

