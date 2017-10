Mehr junge Leute werden Handwerker Die Lehrlingszahlen steigen deutlich an, sowohl im Kreis Meißen als auch in Ostsachsen.

Beliebtester Ausbildungsberuf im Landkreis Meißen ist der des Kraftfahrzeug-Mechatronikers © Symbolfoto/Hübschmann

Das Handwerk liegt im Trend: 337 junge Frauen und Männer haben bis Ende September einen Lehrvertrag bei einem Handwerksunternehmen im Landkreis Meißen unterschrieben. Das sind 34 Verträge mehr als zum gleichen Zeitraum im Vorjahr und entspricht einer Steigerung der Lehrvertragszahlen um elf Prozent.

„Diese Entwicklung auf dem Lehrstellenmarkt ist sehr erfreulich“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. „Sie zeigt, dass sich das intensive Werben des Handwerks um die Jugendlichen lohnt und die jungen Frauen und Männer erkennen, wie gut ihre beruflichen Chancen im Handwerk sind.“ Auch nach der Ausbildung, mit dem Gesellenbrief in der Tasche, hätten die jungen Menschen zahlreiche Möglichkeiten wie die Meisterprüfung, ein Studium oder der Gang in die Selbstständigkeit, so Brzezinski.

Beliebtester Ausbildungsberuf im Landkreis Meißen ist der des Kraftfahrzeug-Mechatronikers, den 58 Frauen und Männer zum neuen Lehrjahr erlernen. Im Kammerbezirk Dresden, zu dem neben dem Landkreis Meißen die Kreise Bautzen, Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie Dresden gehören, haben 2 069 junge Menschen einen Lehrvertrag bei einem Handwerksbetrieb unterschrieben. (SZ/pa)

