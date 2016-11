Mehr junge Komasäufer Bundesweit nimmt die Zahl der Problemfälle ab – anders im Landkreis Bautzen.

Die Krankenkasse DAK-Gesundheit warnt vor einer gefährlichen Entwicklung: 80 Kinder und Jugendliche mussten im vergangenen Jahr im Landkreis Bautzen ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Wie Andreas Motzko von der Bautzener Geschäftsstelle der DAK sagt, verläuft die Entwicklung damit gegen den bundesweiten Trend. In ganz Deutschland gab es 2015 weniger junge Komasäufer. Im Landkreis Bautzen stieg ihre Zahl hingegen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als elf Prozent. Auch im Landkreis Görlitz nahmen die Fälle zu. „Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben Alkohol gehört zum Feiern und Spaß haben dazu“, sagt Andreas Motzko. Und noch etwas bereitet ihm Sorge: Von den 80 Kindern und Jugendlichen, die im Landkreis Bautzen in der Klinik behandelt wurden, waren sieben noch nicht einmal 14 Jahre alt. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt die Krankenkasse vor allem Aufklärung. So soll die Kampagne „bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ im Landkreis Bautzen fortgeführt werden. Bei dem bundesweiten Wettbewerb sind kreative Ideen gefragt: Mit selbst gestalteten Plakaten sollen Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren eigene Botschaften gegen das Rauschtrinken formulieren. Auch die Schulen in der Region wurden angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen. Bundesweit beteiligten sich seit 2010 mehr als 80 000 Schülerinnen und Schüler an der Aktion. (SZ)

www.dak.de/buntstattblau

