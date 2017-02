Mehr junge Familien in Räckelwitz In der Gemeindeverwaltung wird ständig nach Bauland gefragt. Und das ist auch vorhanden.

Blick nach Räckelwitz. In den Ort zieht es immer mehr junge Leute. © Matthias Schumann

Räckelwitz legt zu. Denn es gibt wieder mehr junge Leute, die in der Gemeinde bleiben oder sich dort ansiedeln wollen, weiß der Räckelwitzer Bürgermeister Frank Brußk. Das merke er daran, dass in der Verwaltung ständig nach Bauland gefragt wird. Und auch unbewohnte Häuser stehen in der Gemeinde in der Regel nicht lange leer. Allein im vergangenen Jahr bezogen mehr als zehn Familien neue Häuser im Dorfgebiet. Das Wohngebiet am Inselteich ist bereits komplett bezogen. Doch es sind bereits weitere Eigenheimstandorte für angehende Häuslebauer erschlossen, um Interessenten Bauland bereitstellen zu können. Beispielsweise hinter dem ehemaligen Räckelwitzer Krankenhaus oder auch in Schmeckwitz „Am Weinberg“.

Schon seit Jahren legt Räckelwitz den Schwerpunkt verstärkt auf die Ansiedlung von jungen Leuten. Die Zuzüge der vergangenen Jahre würden sich auch in den Anmeldezahlen in den Kindereinrichtungen bemerkbar machen, so das Gemeindeoberhaupt. Deshalb hätten auch beispielsweise Eltern aus umliegenden Gemeinden momentan relativ schlechte Karten, in Räckelwitz einen Betreuungsplatz für ihre Sprößlinge zu ergattern. „Wir wollen natürlich, dass vorrangig Eltern aus unserer eigenen Gemeinde ihre Kinder dort betreuen lassen können.“ Franz Brußk freut sich über die vielen Neuansiedlungen. Denn das seien junge Menschen, die das Leben in der Gemeinde bereichern würden. „Außerdem bedeutet das auch, dass wir im Alter mal nicht alleine sind.“ (szo)

