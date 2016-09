Mehr Jugendliche ohne Job Kein Schulabschluss, keine Lust, schlechte Perspektiven vor Ort – die Ursachen sind vielfältig. Der Kreis will helfen.

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Mittelsachsen bei vier Prozent. Im Raum Döbeln ist sie doppelt so hoch. Das hängt laut der Kreisverwaltung unter anderem mit der vergleichsweise hohen Schulabbrecherquote zusammen. © Symbolbild/dapd

In Mittelsachsen leben mehr als 66 700 junge Menschen, die nicht älter als 27 Jahre sind. Davon sind vier Prozent der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos. Das geht aus dem Jugendhilfebericht 2015 hervor, der Anfang der Woche im Ausschuss vorstellt wurde. Im Raum Döbeln ist die Jugendarbeitslosigkeit doppelt so hoch wie im Kreisdurchschnitt. „Döbeln hat traditionell die höchste Arbeitslosenquote in Mittelsachsen“, sagte Heidi Richter, Abteilungsleiterin Jugend und Familie im Landratsamt.

Und auch in diesem Jahr setzt sich dieser Trend fort. Zwischen Juni und August stieg die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren laut der Arbeitsagentur Freiberg im Geschäftsstellenbezirk Döbeln von 10,9 auf zwölf Prozent. Im Vergleichszeitraum 2015 stieg die Zahl von 9,4 auf 10,8 Prozent. Die Jugendarbeitslosenquote berechnet sich allgemein auf der Basis der Gesamtzahl aller Jugendlichen abzüglich derer, die eine Ausbildung absolvieren oder studieren. Rausgerechnet werden außerdem alle, die aus anderen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, zum Beispiel weil sie eine Behinderung haben oder pflegebedürftig sind. Im Jugendhilfeplan für die Jahre 2016 bis 2020 wird prognostiziert, dass der Anteil der Jugendlichen ohne Job auf sieben Prozent sinken wird.

68 Schulabbrecher im Altkreis

Ein Grund für diesen Anteil könne die vergleichsweise hohe Zahl an Schulabbrechern sein, so Heidi Richter. Sie erklärte: „Im Schuljahr 2014/15 haben in Mittelsachsen insgesamt 220 Jugendliche die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, 68 davon im Altkreis Döbeln.“ Das ist der höchste Anteil im gesamten Landkreis. Eine mögliche Erklärung: „Die größeren Städte haben Förderschulen. Da ist die Abbrecherquote insgesamt durchaus höher als in an deren Regionen“, so Heidi Richter. Außerdem decke sich das mit den Ergebnissen einer Studie der Bertelsmann-Stiftung: In den größeren Städten wohnen mehr Familien, damit mehr Kinder. Somit steige automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass unter den Jugendlichen ein Schulabbrecher ist. Ähnlich sieht es mit der Zahl der Hauptschulabgänger aus: Von 209 insgesamt entfallen 62 auf den Raum Döbeln.

Die Kreisverwaltung versucht, dem entgegenzuwirken. „Wir nehmen seit 2015 an dem Modellprojekt Jugend stärken im Quartier teil. Es richtet sich unter anderem an Schulverweigerer und Abbrecher von Arbeitsmarktmaßnahmen“, sagte Jugendamtsleiterin Heidi Richter. Ziel ist, das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen zu stärken. Dafür werden sie unter anderem sozialpädagogisch betreut.

Überdurchschnittlich hoch ist im Raum Döbeln auch der Anteil derjenigen Jugendlichen, die auf Existenz sichernde Leistungen, sprich Arbeitslosengeld beziehungsweise Hartz IV, angewiesen sind. Im gesamten Landkreis liegt der Anteil bei sechs Prozent, in der Region Döbeln bei acht Prozent. Für die kommenden Jahre wird davon ausgegangen, dass der Anteil auf neun Prozent steigen wird. Die nackten Zahlen des Jugendhilfeberichtes dienen als Grundlage, um weitere Projekte anzuschieben. „Wir müssen schauen, an welchen Stellen welche Hilfen gebraucht werden“, so Heidi Richter. Dabei müssen die Verantwortlichen jedoch mit weniger Geld auskommen. „Die Aufwendungen lagen 2015 bei 25,6 Millionen Euro, die Zuschüsse bei 18,1 Millionen Euro. Das sind 600 000 Euro weniger als 2014“, sagt sie.

2 400 Neugeborene pro Jahr

Etwas Positives hatte Heidi Richter dennoch zu verkünden: Im Vergleich zu 2014 ist die Zahl der jungen Einwohner unter 27 Jahre um 83 gestiegen. „Somit ist in dieser Altersgruppe erstmals seit 2010 ein Zuwachs zu verzeichnen, während die Gesamtbevölkerungszahl in Mittelsachsen leicht zurückgegangen ist, konkret um 261 Einwohner“, sagte sie. Zudem sei die Geburtenrate relativ stabil. „Sie liegt im Schnitt bei 2 400 Neugeborenen pro Jahr“, so Heidi Richter. 2015 waren es insgesamt 2 452 Babys.

