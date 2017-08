Mehr Jobs in Zittau Weniger als die Hälfte der reichlich 11 300 Stellen haben Einwohner der Stadt inne.

Die Zahl der Arbeitsplätze ist in Zittau wieder deutlich angestiegen. (Symbolbild) © dpa

Zittau. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Zittauer Arbeitsplätze ist erstmals seit 15 Jahren wieder über die 11 000er Marke geklettert. Wie das Statistische Landesamt kürzlich mitteilte, gab es 2015 11 346 dieser Jobs in der Stadt. Das sind 470 mehr als im Jahr zuvor. „Die allgemein gute konjunkturelle Lage und Auftragslage der Unternehmen führt zur Schaffung von Arbeitsplätzen, was sich in der Statistik entsprechend ablesen lässt“, begründet Zittaus Wirtschaftsförderin Gloria Heymann die Entwicklung auf SZ-Anfrage. Neue Firmen mit vielen Mitarbeitern haben sich in dieser Zeit nicht angesiedelt. 2002 gab es rund 11 500 Jobs in Zittau. Seit dem pendelt die Zahl zwischen 10 000 und 11 000.

Die meisten Arbeitsplätze gibt es mit fast 4 700 bei der öffentlichen Hand und anderen Dienstleistern wie Sozialfirmen und mit knapp 3 000 in Produktionsbetrieben. Die Zittauer selber haben nur 40,4 Prozent der Jobs inne. Den Rest teilen sich 5 763 Einpendler, die meisten davon leben im Landkreis. Nach außerhalb zur Arbeit pendeln rund 3 900 Zittauer. Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler zählen nicht in diese Statistik. (szo/tm)

