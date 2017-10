Mehr Jobs fürs Osterzgebirge Altenberg will mit Glashütte den Wirtschaftsraum stärken. Das kostet zunächst erst einmal Geld.

Uhren- und feinmechanischen Firmen in Glashütte haben großen Bedarf an Arbeitskräften, aber wenig Fläche. Altenberg könnte die bieten. © Kamprath

Was einer allein nicht schaffen kann, ist im Doppel vielleicht eher hinzubekommen: Altenberg und Glashütte machen jetzt gemeinsame Sache, um den Wirtschaftsraum Osterzgebirge zu stärken. In Glashütte wachsen die Uhren- und feinmechanischen Firmen und haben einen großen Bedarf an Arbeitskräften. Zudem fehlt es in der Kernstadt selbst an Erweiterungsflächen. Altenberg wiederum hat hier Potenzial und könnte gerade im verarbeitenden Gewerbe noch einen Schub gebrauchen. So könnten beide voneinander profitieren und den starken Ballungszentren zusammen etwas entgegensetzen.

Denn die Landeshauptstadt und das Elbtal entwickeln eine enorme Sogwirkung. Viele Leute pendeln oder ziehen gleich der Arbeit hinterher und lassen sich im sogenannten Speckgürtel von Dresden nieder. Das hat eine Untersuchung der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH mit Sitz in Dresden ergeben. Die Situation verschärfe sich angesichts des demografischen Wandels und des damit verbundenen Fachkräftemangels, so die Prognosen. Dabei ist das verarbeitende Gewerbe im Osterzgebirge eine Kraft – stärker als etwa das Gastgewerbe. Etwa 40 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten verdienen ihr Geld im verarbeitenden Gewerbe. Das kommt auch den Kommunen zugute. „Die Gewerbesteuer ist neben der Einkommenssteuer die wichtigste Einnahme für uns“, erläuterte Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) jüngst im Stadtrat.

Um den Anschluss nicht zu verlieren, das Erreichte vielmehr zu stabilisieren und auszubauen, wollen Glashütte und Altenberg bei der Wirtschaftsförderung zusammenarbeiten. Verbindungen gibt es bereits. Auf der Basis hat die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH im Auftrag der Städte die Situation analysiert und ausgelotet, ob eine gemeinsame Strategie Sinn machen würde. Herausgekommen ist ein regionales Vernetzungskonzept. Das soll nun ab 2018 weiterentwickelt werden, zunächst bis April 2020. Es soll ein Konzept erarbeitet werden für den gemeinsamen Wirtschaftsstandort und dieser offensiv vermarktet werden. Ziel ist, weitere Investoren für die Region zu gewinnen, Arbeitsplätze zu sichern und neue dazuzugewinnen und somit auch der Jugend eine Perspektive in der Region zu geben – außerhalb der Ballungsräume. Dazu gehört, neue Gewerbegebiete auszuweisen.

Dafür wollen sich beide Stadtverwaltungen professionelle Unterstützung holen, damit sich künftig jemand intensiv um die Wirtschaftsförderung kümmern kann. Mithilfe von Fördermitteln soll eine interkommunale Koordinierungsstelle eingerichtet werden. „Wir wollen keine Parallelstrukturen aufbauen“, betonte Kirsten. Denn im Müglitztal gibt es mit dem Interessenverband Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge (Impro) bereits ein Netzwerk, das die Fäden zieht, um Berufsnachwuchs zu gewinnen. Diese Kooperation soll gestärkt und ausgebaut werden.

Die Kosten für die Wirtschaftsförderungs-Stelle für die Jahre 2018 bis 2020 sind mit 200 000 Euro veranschlagt. Die beiden Städte müssen jeweils 25 000 Euro selbst beisteuern. Der Altenberger Stadtrat hat dafür den Weg freigemacht.

Ursprünglich waren noch zwei andere Partner mit im Boot: die Große Kreisstadt Dippoldiswalde und die Gemeinde Klingenberg. Sie konnten den Weg wohl aus finanziellen Gründen nicht weiter mitgehen. Altenberg hofft, dass die Ergebnisse die beiden Kommunen dann doch noch überzeugen, bei dem Wirtschaftsförderprogramm mitzumachen bzw. dass der Impro-Verband die Verlängerung der Stelle selbst finanzieren kann.

zur Startseite