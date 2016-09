Mehr illegale Müllkippen Tausende Euro Schaden entstehen Kreis und Kommunen für die Entsorgung. Die Strafe für Täter scheint milde.

Unbekannte haben in der Sackgasse zwischen Hartha und Töpeln illegal ihren Müll abgelegt. © André Braun

Ein alter Teppich, kaputte Plastikeimer, Säcke und anderer Unrat – das alles wurde am Töpelberg in Döbeln achtlos in die Natur geworfen. Wieder einmal. Illegale Müllentsorgung ist und bleibt ein großes Problem. Nur selten gelingt es, die Täter ausfindig zu machen. Doch am Donnerstag musste sich ein 69-jähriger Mann aus Döbeln vor dem hiesigen Amtsgericht wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz verantworten. Im März soll der Rentner an sieben Tagen Gläser, Flaschen und Plastikmüll auf einem Grundstück an der Leipziger Straße in Döbeln vergraben haben. Die Grundstücksbesitzer erstatten Anzeige bei der Polizei. Doch die Beamten forderten Beweise. Deshalb legte sich die Geschädigte nachts mit einem Fotoapparat auf die Lauer und fotografierte den Übeltäter. Allerdings sind die Aufnahmen sehr dunkel und der Mülltourist nur als schwarze Männergestalt zu erkennen. Trotzdem erhielt der Beschuldigte wegen des Vergehens einen Bußgeldbescheid. Er sollte 400 Euro zahlen. Dagegen legte er Widerspruch ein. Gleich zu Beginn der Verhandlung erklärte der Angeklagte, dass er schwer krank sei. Fünf Operationen hätte er in der letzten Zeit überstehen müssen. Sein Herz verkrafte die Aufregung nicht. „Deshalb möchte ich den Einspruch zurücknehmen“, sagte er. „Ich will endlich meine Ruhe haben.“Die 400 Euro muss er trotzdem zahlen.

1,5 Tonnen Asbestplatten abgelegt

Der finanzielle Schaden, der den Kommunen und dem Landkreis durch illegale Müllablagerungen, Vandalismus, Zerstörungen und Ähnliches entstehen, ist erheblich. In der Stadt Döbeln käme jährlich ein fünfstelliger Betrag zusammen. „Konkret lässt sich die Summe nicht beziffern, da über die jeweiligen Kostenstellen auch die üblichen Instandhaltungen in den jeweiligen Abteilungen der Verwaltung abgerechnet werden“, erklärte Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Nach Einschätzung des Ordnungsamtes ist die Zahl der Fälle von Vandalismus in Döbeln in den letzten Jahren eher konstant. „Es ist auch nicht festzustellen, dass es in der Stadt ausgesprochene Schwerpunktbereiche gibt, wo besonders viele Fälle von Beschädigungen oder Ähnlichem vorkommen“, so Thomas Mettcher. Bei jeder vorsätzlichen Zerstörung oder Beschädigung von städtischem Eigentum werde grundsätzlich Anzeige erstattet, erklärte der Stadtsprecher.

Die Entsorgungskosten des Landkreises Mittelsachsen für die Beräumung und Entsorgung von illegal abgelagerten Abfällen betrugen im Jahr 2014 rund 40 000 Euro, 2015 etwa 39 000 Euro. Im laufenden Jahr seien bislang etwa 20 000 Euro ausgegeben worden, so Kreissprecher André Kaiser. An Sonderabfällen mussten bisher rund 1,5 Tonnen Wellasbestplatten und kleinere Mengen Altöl in Behältnissen aus der Landschaft weggeräumt werden.

Gegenmaßnahmen zur Verhinderung von illegal abgelagerten Abfällen, wie beispielsweise Einzäunungen, Findlinge oder Ähnliches, seien größtenteils nicht möglich, so Kaiser. „Durch den Landkreis wurde veranlasst, dass 32 Verbotsschilder an den meist-genutzten Ablagerungsstellen aufgestellt wurden. Inwieweit diese Maßnahme Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten“, so Behördensprecher Kaiser.

Örtliche Schwerpunkte seien meist schwer einsehbare Stellen. Das gilt beispielsweise für die alte Hauptstraße und jetzige Sackgasse zwischen Hartha und Töpeln. Dort, aber auch am Rastplatz Töpelberg, werden regelmäßig teils große Mengen Unrat rechtswidrig abgelegt. Für die Beseitigung ist in diesem Fall die Abteilung Straßen des Landkreises zuständig. „Die Gesamtkosten für Schäden durch Vandalismus betrugen im vergangenen Jahr 32 600 Euro. Der Trend ist eher steigend“, sagte Kreissprecher André Kaiser.

Infotafeln in Waldheim beschmiert

Auch der Landkreis erstattet in jedem Fall Anzeige. Außer der illegalen Müllablagerung bereitet dem Referat Naturschutz zunehmender Vandalismus Probleme. „Es betrifft vor allem die Beschilderung von Schutzgebieten und -objekten. Festzustellen sind die Totalzerstörung oder Entwendung sowie das teilweise Zerschlagen oder Besprühen der Schilder mit Farbe“, so Kaiser. 2015 und 2016 konzentrierten sich die Schäden durch Besprühen auf die Region Waldheim. „Hier wurden auch zwei Informationstafeln zu geologischen Naturdenkmalen besprüht. Da eine Reinigung nicht mehr möglich war, bleibt nur der kostenaufwendige Ersatz. Die Ausgaben werden derzeit auf rund 1 000 Euro geschätzt“, sagte er.

Gegenwärtig stehen in Mittelsachsen fast 1 100 Naturschutz-Schilder im Gesamtwert von über 27 000 Euro. Darunter sind 92 Hinweisschilder auf Baumnaturdenkmale. Werde eines davon zerstört, müsse ein Grundträger aus Holz sowie die Infotafel zum Baum selbst erneuert werden. Hinzu komme der Aufwand für Arbeitszeit und Fahrtweg, erklärte der Kreissprecher.

Hinweise auf wilde Müllablagerungen nimmt die Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft des Landratsamtes unter Tel. 03731 799 -4027, -4149, -4052 entgegen.

