Mehr Hortplätze für den Sonnenschein Über 5 300 Unter-Elfjährige leben in der Region. Um alle zu betreuen, müssen sich einige Kitas erweitern.

Zurzeit sind 47 Plätze im Hort „Sonnenschein“ in Hartha belegt. Für 2017/18 gibt es 50 Anmeldungen. Sieben Kinder stehen auf der Warteliste. Die Kapazität der Einrichtung soll auf 60 angehoben werden. Die Genehmigung dafür steht noch aus. © Dietmar Thomas

Rund 2 400 Mittelsachsen sind laut dem Statistischen Landesamt Sachsen 2015 geboren worden. Die meisten der Kinder gehen inzwischen in eine der 254 Kindertageseinrichtungen oder zu einer der 61 Tagesmütter im Landkreis. Rund 25 000 Betreuungsplätze gibt es Mittelsachsen. Doch in einigen Regionen reicht das Angebot nicht aus. Das macht die aktuelle Fortschreibung des Jugendhilfeplanes des Kreises deutlich. Diese wurde am Montag dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

Wie ist die Auslastung der Kindereinrichtungen?

Nach den Daten vom Stichtag 30. Juni 2016, auf dem die Aussagen des Plans basieren, werden fast 81 Prozent aller Kinder zwischen null und 10,5 Jahre, die in Mittelsachsen leben, betreut. Die Auslastung der Betreuungseinrichtungen beträgt fast 90 Prozent, nur im Bereich Kita liegt sie sogar bei 95,3 Prozent. Aufgrund der hohen Auslastung ist die Flexibilität der Kitas und Tagesmütter beschränkt. Sie können nicht immer kurzfristig auf Betreuungsbedarf eingehen. Manchmal müssen die Eltern auf einen Platz warten. „Im Vergleich zu einigen Großstädten haben wir aber paradiesische Zustände hier“, bewertet Landrat Matthias Damm (CDU) die aktuellen Zahlen. In der Region Döbeln beträgt die Auslastung der Krippe 88,8 Prozent, im Bereich Kita 93,4 Prozent und im Hort 91 Prozent. In der Region lebten zum Stichtag 5 375 Kinder im Alter bis zu elf Jahren. Für deren Betreuung gibt es zwei Tagesmütter und 50 Kita-Standorte.

Gibt es auch Orte, in denen der Bedarf nicht gedeckt werden kann?

Unter anderem in Waldheim, Zschaitz-Ottewig sowie in Hartha muss nachjustiert werden. Die Kita „Waldspatzen“ in Lüttewitz ist momentan überbelegt. Sie hat eine Kapazität von 88 Plätzen. Zurzeit werden über 90 Kinder betreut. „Dafür haben wir eine Ausnahmegenehmigung“, schildert Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Es wurde eine dritte Kindergartengruppe mit zwölf Kindern eröffnet. Für diese soll voraussichtlich im nächsten Jahr im Gebäude ein neuer Sanitär- sowie ein Mehrzweckraum geschaffen werden. In Hartha wird, sobald die Genehmigung durch ist, die Kapazität im Hort „Sonnenschein“ um zehn Plätze auf 60 erhöht. „In Gersdorf erhöhen wir ab Juli die Zahl der Krippenplätze. Ich denke, dann kommen wir hin“, sagt Hauptamtsleiterin Barbara Müller. Auch in Waldheim musste nachgearbeitet werden. In der Kita „Zschopauknirpse“ sind zehn neue Krippenplätze geschaffen worden, in der Kita „Wasserplanscher“ entstehen zwölf weitere. „Es kann Wartezeiten geben, aber das ist jetzt überall so“, sagt Hauptamtsleiterin Barbara Wesler.

Wie hat sich der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ausgewirkt?

Seit 2011 sind deutlich mehr Krippenkinder in den Einrichtungen. So befanden sich 2011 knapp 47 Prozent der Ein- bis Zweijährigen in einer Betreuung, im Juni 2016 waren es bereits 59,5 Prozent. Bei den Zwei- bis Dreijährigen stieg der Anteil der Kinder, die in der Krippe betreut werden, von 78 auf 84,8 Prozent. „Hier wirken sich vor allem die geänderte Regelung zum Erziehungsgeld sowie der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz seit 2013 aus“, schildert Sylvia Kempe, Sachbearbeiterin Integrierte Sozialplanung beim Landratsamt.

Besuchen Kinder auch Einrichtungen außerhalb des Kreises?

Knapp 300 Mädchen und Jungen verlassen für die Betreuung den Landkreis. Die meisten sind in Einrichtungen in Chemnitz (150), Leipzig (46) und Nordsachsen (32). Betroffen sind vor allem die Kindergarten- und Hortkinder. Aber es kommen auch Kinder aus den Nachbarlandkreisen nach Mittelsachsen. Insgesamt wurden 333 erfasst. Auch hier kommt die Mehrheit aus Chemnitz (134) und Leipzig (44). Aus dem Landkreis Meißen werden weitere 37 betreut. Mehrheitlich queren die Kindergartenkinder die Kreisgrenzen, seltener die Unter-Dreijährigen oder Schüler. „Viele Eltern nutzen die Betreuungsangebote am Arbeitsplatz“, begründet Sylvia Kempe.

Wie viele Stunden am Tag werden die Kinder betreut?

Die Mehrheit der mittelsächsischen Kinder geht neun Stunden in Krippe oder Kita. Bei den Schülern beträgt die Betreuungszeit mehrheitlich sechs Stunden. Die meisten sind auch vor dem Unterricht im Hort. Im Vergleich zu 2011 nehmen immer mehr Eltern diese Betreuungszeiten in Anspruch.

Wie lange haben die Kitas und Tagesmütter geöffnet?

Die meisten Kitas in Mittelsachsen haben zwischen zehn und elf Stunden täglich geöffnet. In der Regel übernehmen die Erzieherinnen ab 6 Uhr die Betreuung. Die Mehrheit der Einrichtungen schließt zwischen 16.30 und 17 Uhr. Die Tagesmütter, nach wie vor gibt es keinen Mann als Tagespfleger, beginnen mehrheitlich gegen 7 Uhr und arbeiten meist bis 16 Uhr. Eine Kita mit längeren Öffnungszeiten ist selten.

Wie entwickeln sich die Kinderzahlen in den nächsten Jahren?

Barbara Wesler, Waldheims Hauptamtsleiterin, spricht von „der Spitze des Eisberges“ in Bezug auf die aktuellen Kinderzahlen. Seit 2008 entwickeln sich die Zahlen der Kinder bis elf Jahre relativ stabil. Ende 2008 lebten nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund 27 400 Unter-Elfjährige im Kreis, Ende 2015 waren es 28 200. Ab 2017/18 zeigen Prognosen einen Rückgang. 2030 gibt es schätzungsweise nur noch rund 21 500 Unter-Elfjährige.

zur Startseite