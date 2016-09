Mehr Herzblut – weniger Erfahrung Die Lausitzer Füchse starten mit einer neuen Strategie in die neue Saison. Geht das gut?

Elia Ostwald – der hünenhafte Verteidiger der Lausitzer Füchse ist mit 28 Jahren im besten Eishockeyalter – hat mit Blick auf den Kader der neuen Saison geschluckt: „Ich bin ja schon der viertälteste Spieler. Das ist für mich eine völlig neue Erfahrung“, sagt er. Zu Beginn der vergangenen Saison waren noch acht der damaligen Mitspieler älter als der Zwei-Meter-Riese. „Die Verantwortung wird für mich dadurch natürlich größer, aber ich habe genug Erfahrung, um den jungen Leuten zu helfen oder einzuschreiten, wenn etwas nicht geht.“

Diese neue Rolle für den jungen Familienvater ist das Ergebnis eines Strategiewechsels der Lausitzer Füchse unter dem amtierenden Geschäftsführer Dirk Rohrbach, der in die vergangene Saison noch als Füchse-Trainer gestartet war. „Wir haben uns entschieden, die Mannschaft umzubauen – weg von erfahrenen Spielern am oder über dem Zenit ihres Leistungsvermögens, deren Herzblut vielleicht bei nicht mehr ganz hundert Prozent für die neue Aufgabe ist, hin zu willigen, hungrigen Spielern.“

Das betrifft sogar die Torwartposition, die bei den Füchsen in den vergangenen Jahren immer mit einem Ausländer als Nummer 1 besetzt war. In manchen Jahren war der Torwart sogar der entscheidende Mann für den Mannschaftserfolg – Jonathan Boutin zum Beispiel, der zweimal zum besten Goalie der Liga gewählt wurde. „Bei Boutin, der inzwischen einen deutschen Pass hat, haben wir schon zeitig für diese Saison angefragt. Aber da war schon klar, dass er eine Chance in der DEL in Augsburg bekommt“, sagt Rohrbach.

Was man über die Füchse-Saison wissen muss zurück 1 von 4 weiter Modus: In der Hauptrunde, ab Freitag bis zum 5. März 2017, spielen die 14 Teams eine Doppelrunde mit 52 Spieltagen. Während sich die ersten sechs Teams direkt für die Play-offs qualifizieren, ermitteln die Teams auf den Rängen sieben bis zehn in der einer Pre-Play-off-Runde (im Best-of-Three-Modus) zwei weitere Teilnehmer für die Viertelfinals. Von Viertelfinale bis Finale werden die jeweiligen Sieger im Best-of-Seven-Modus ermittelt. Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 14 ermitteln im Play-Down-Modus, ebenfalls im Best-of-Seven-Modus, einen sportlichen Absteiger. Förderlizenzen: Neuer Kooperationspartner der Lausitzer Füchse ist der DEL-Club Berliner Eisbären. Sieben Berliner Spieler sind mit einer Förderlizenz ausgestattet, dürfen bei Freigabe durch die Eisbären also auch für die Füchse spielen. Neben den Torhütern Marvin Cüpper und Maximilian Franzreb sind das die Verteidiger Maximilian Adam (18 Jahre), Jonas Müller (20), Kai Wissmann (19) sowie die Stürmer Charlie Jahnke (18) und Vincent Hessler (18). Eintritt für Tageskarte: Die Preise bewegen sich je nach Block zwischen 13 und 21 Euro, ermäßigt zwischen 6,50 und 10,50 Euro. Den ermäßigten Preis zahlen Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren oder Personen mit einem Schwerbeschädigtenausweis. Für einige Spiele wird ein Topzuschlag von zwei Euro pro Karte erhoben. Internet: www.lausitzer-fuechse.de. Spiele werden im Livestream auf Sprade-TV für eine Gebühr von 5,50 Euro pro Spiel angeboten.

Die Füchse haben sich dann für gleich vier junge, deutsche Torhüter entschieden, die zusammen bislang gerade einmal 33 Spiele in der zweiten oder ersten deutschen Liga absolviert haben. Die beiden Förderlizenzspieler aus Berlin, die dort Backups hinter dem Finnen Petri Vehanen sind, haben die meiste Erfahrung. Marvin Cüpper stand in der vergangenen Saison 21-mal für die Dresdner Eislöwen im Tor, Maximilian Franzreb hat sechs DEL-Spiele für die inzwischen zurückgezogenen Hamburg Freezers absolviert. Rohrbach ist optimistisch, dass das gut geht: „Ich bin davon überzeugt, dass wir damit auf der Torwartposition kein Risiko eingehen, zumal wir Sebastian Elwing als Torwarttrainer jetzt fest bei uns haben. Und in der Vorbereitung haben die Torhüter schon gezeigt, dass wir auf sie vertrauen können.“

Relativ jung haben die Füchse auch die Ausländerpositionen besetzt. Der 23-jährige Patrik Parkkonen durfte als Einziger der Vorsaison bleiben, hatte sich vor allem in den Playdowns mit fünf Toren in fünf Partien als Spieler empfohlen, der den Unterschied machen kann. Dazu wurden der 24-jährige amerikanische Verteidiger Nick Bruneteau, als Stürmer der Tscheche Jakub Svoboda (26), der Kanadier Jeff Hayes (27), und weil der wegen einer schweren Gesichtsverletzung ausfällt, kurzfristig der Finne Roope Ranta (28) verpflichtet. Dazu kommen neben den gestandenen Weißwasseranern André Mücke, Thomas Götz, Elia Ostwald, Jens Heyer und dem Eigengewächs Erik Hoffmann der Stabilisator Sean Fischer und eine Garde junger Spieler.

Der all das zusammenbringen und die Füchse möglichst auf den Pre-Play-off-Platz 10 (der besser) führen soll, ist ein ganz erfahrener Mann. Der neue Trainer Hannu Järvenpää hat als Spieler NHL-Erfahrung (114 Spiele für die Winnipeg Jets) und war in den vergangenen sechs Jahren Trainer in der österreichischen EBEL. Als Dirk Rohrbach ihn wegen des Traineramtes anfragte, schaute er sich alles an und entschied sich dann relativ schnell. „Wir haben hier alles vor Ort, was man braucht, um erfolgreich Eishockey zu spielen. Und Weißwasser gefällt mir – wirklich“, sagt er und zeigt mit spitzbübischem Lächeln seine Hände, um zu beweisen, dass er seine Finger wegen einer vermeintlichen Lüge nicht überkreuzt. In die Karten sehen lassen, wie er spielen lassen wird, wen er (zum Beispiel im Tor) aufstellen wird, will sich Järvenpää nicht. „Entscheidend ist: Wenn der Schiedsrichter am Freitag, 20 Uhr den Puck fallen lässt, müssen wir bereit sein.“

