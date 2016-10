Mehr Herbst – mehr Waschbären Wenn es draußen kälter wird, suchen die Tiere die Nähe zum Menschen. Immer mehr geplagte Anwohner rufen einen Jäger.

Putzig sind die Waschbären, aber sie richten jede Menge Schaden an und können auch Krankheiten übertragen. © dpa

Bei City-Trapper Thomas Schröder steht das Telefon seit Wochen nicht mehr still. Fast im Minutentakt rufen ihn Dresdner an, die mit Waschbären in ihren Gärten und Häusern kämpfen. Allein in den letzten zwei Wochen tappten 20 der putzigen Tiere in seine Fallen. Von Mitte Juli bis jetzt fing er insgesamt 60 Stück und damit so viele wie noch nie in einem so kurzen Zeitraum. „Besonders viele Bären gehen mir gerade in Bühlau, Rochwitz und Weißig ins Netz“, erzählt Schröder. Allein in Rochwitz schnappte er sechs Exemplare. Den Jägern von Sachsenforst liefen im laufenden Jagdjahr schon 130 Tiere in der Stadt vor die Flinte, im Kreis Meißen waren es sogar rund 1 860.

Überfahren werden sie sehr selten, bei den rund 30 Wildunfällen in den vergangenen Wochen, die die Feuerwehr gezählt hat, war kein Waschbär dabei.

Die Plage wird weiter zunehmen, wenn es draußen immer kälter wird, ist sich Jäger Schröder sicher. Je tiefer die Temperaturen sinken, desto mehr Energie brauchen die Tiere, um zu überleben. Das Futter im Wald wird knapp, und so pilgern die Bären in die Nähe des Menschen. Sie suchen Futter in den Mülltonnen und Komposthaufen, krabbeln durch die Katzenklappen und plündern die Abfalleimer in den Küchen. Die Wildtiere schlafen nicht gerne draußen in der Kälte, also versteckten sie sich auf Dachböden oder in Gartenhäuschen. Dort werfen sie Blumentöpfe und Kisten um, fressen Vorräte auf und hinterlassen ihren Kot. Die Bewohner sind genervt und wenden sich an den City-Trapper. Dieser hat zurzeit nur noch drei der Fallen in seinem Lager und muss dringend neue bestellen. Sitzt eines der Tiere erst mal fest, erlöst Schröder es schnell und erschießt es. Die Jagd ist laut Rathaus der einzige Weg, gegen die Plage zu kämpfen.

Hubertus Birka, Referatsleiter in der Oberen Sächsischen Jagdbehörde, fordert von den Jägern, die Bestände zu regulieren. Sonst würde sich die Population uferlos ausbreiten. Birka favorisiert dabei die Methode des City-Trappers. Die Kastenfallen seien besonders effektiv. Doch eines stellt Birka klar: Die Ausbreitung des Waschbären lässt sich nicht verhindern, maximal verlangsamen. Eine Abschussprämie sei keine Option. „Solange Waschbären beste Lebensbedingungen vorfinden, werden sie sich weiter vermehren.“

