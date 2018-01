Mehr Handyempfang für Dittersbach? Vielleicht bekommt nicht nur Schönau einen neuen Funkturm. Die Telekom ist auch bei den Nachbarn auf der Suche nach einem passenden Standort.

Die Telekom will die Mobilfunk-Versorgung in Dittersbach verbessern. Mit schlechtem Empfang haben nicht nur die Schönau-Berzdorfer zu kämpfen, die dieses Jahr einen neuen Funkturm am Hutberg bekommen, auch in Dittersbach ist es mit dem Handyempfang teils schwierig.

Man sei noch in einem ganz frühen Stadium, betont Benedikt Albers von der Deutschen Funkturm GmbH, „aber es ist richtig, dass wir einen Standort suchen“, bestätigt er. Eine Aufgabe der Funkturm GmbH, eine Tochter der Telekom, ist es, die Standorte zu planen. Dafür sind aber zahlreiche Vorüberlegungen nötig. Zum Beispiel ist zu klären, welche Art Anlage benötigt wird: Ein Turm, ein Mast oder eine kleinere Anlage an einem Dachstandort. Welche Reichweite muss die Anlage abdecken?

„Beim Standort selbst zählen zum einen physikalische Bedingungen“, erklärt Albers. Freie Sicht ist ein wichtiges Kriterium. Lässt sich der neue Standort in umliegende Netze einfügen, ohne bestehendes zu stören? Allerdings ist der technisch ideale Standort nicht immer der machbare. Landet die Funkturm GmbH bei ihren Berechnungen in einem Naturschutz- oder mitten im Wohngebiet, wird es schwierig, eine Baugenehmigung zu bekommen, erklärt Albers. „Und natürlich brauchen wir vorher die Erlaubnis vom Grundstückseigentümer.“ All diese Punkte sind jetzt bei der Suche in Dittersbach zu beachten.

