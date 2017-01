Mehr Handwerker-Nachwuchs In Meißen gibt es einen überdurchschnittlichen Zuwachs neuer Lehrlinge in Handwerksbetrieben.

Ein Auszubildender arbeitet mit einem Schweißbrenner an einer Stahlwand. Die beliebtesten Branchen, in die neue Lehrlinge einsteigen, sind in Meißen Elektro und Metall. © Robert Schlesinger/dpa

Dieses satte Plus freut Jens-Torsten Jacob, Geschäftsführer der Meißner Kreishandwerkerschaft. Denn entgegen dem sachsenweiten Trend des fortschreitenden Nachwuchsmangels in Handwerksberufen geht es in Meißen und dem Landkreis bergauf. Wie Jörg Dittrich, Präsident der Dresdner Handwerkskammer, mitteilt, hat es in Meißen im vergangenen Jahr einen Zuwachs von vier Prozent gegeben. Dieser sei überdurchschnittlich und stellt sogar die Zahlen aus der Landeshauptstadt in den Schatten. Im Kammerbezirk Dresden lag der Anstieg bei etwa zwei Prozent.

Ende 2015 hatten im Landkreis Meißen noch 298 Azubis die Lehre in Handwerksbetrieben begonnen. Im letzten Jahr waren es schon 310.

Insgesamt wird knapp jeder fünfte betriebliche Ausbildungsvertrag der Handwerkskammer Dresden im Kreis Meißen abgeschlossen. Die beliebtesten Branchen, in die neue Lehrlinge einsteigen, sind in Meißen Elektro und Metall. Hier haben mehr als 120 Lehrlinge im vergangenen Jahr ihre berufliche Zukunft begonnen. Danach folgen die Bereiche Bau- und Ausbau. Hier waren es knapp 50 Lehrlinge. Wie Jörg Dittrich betont, ist die Lage des Handwerks, speziell in Meißen, gut. Trotzdem werde weiterhin qualifizierte Zuwanderung benötigt.

Auch im Bereich Digitalisierung sei die Lage in seiner Handwerkskammer besser, als oft dargestellt. Der weitere Ausbau sei allerdings alternativlos. Dafür müsse die Politik die Rahmenbedingungen setzen – allerdings mit Bedacht. Denn das Thema berge nicht nur Chancen, sondern auch Risiken für die Betriebe. (SZ/mhe)

zur Startseite