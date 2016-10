Mehr Häuser im Wohngebiet Augustusberg Wo ursprünglich ein Spielplatz gebaut werden sollte, sind jetzt weitere Neubauten geplant.

Das neue Wohngebiet Augustusberg in Nossen. Es wird weiter gebaut. © Claudia Hübschmann/Archiv

Ein weißer Fleck inmitten des Wohngebiets Augustusberg soll bald bebaut werden. Im Bereich „An der Hopfendarre“ sind in den letzten Jahren bereits neue Einfamilienhäuser errichtet worden. Platz für weitere gibt es auf einem Areal in der südöstlichen Ecke des Wohngebietes. Hier sollte Plänen aus den 1990er Jahren folgend eigentlich eine Freifläche sowie ein Spielplatz entstehen.

Nach einem Entschluss des Stadtrates ist das jetzt aber vom Tisch, soll sich die Neugestaltungen an den jetzigen Gegebenheiten orientieren. So hatte die Stadt an anderer Stelle, nämlich am Steinbusch, bereits einen Spielplatz errichtet. Daher sei dieser in dem jetzt zur Debatte stehenden Gebiet nicht mehr nötig. Vielmehr soll dieses nun Platz für zwei weitere Häuser sowie ein größeres Gartengrundstück bieten. Dazu musste der ursprüngliche Bebauungsplan geändert werden. Dem haben die Stadträte zugestimmt. (SZ/mhe)

