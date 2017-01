Mehr Haben als Soll Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann zieht beim Neujahrsempfang eine positive Bilanz für Niesky.

Mehr als einhundert Gäste sind der Einladung der Nieskyer Oberbürgermeisterin am Freitagabend ins Bürgerhaus gefolgt. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des 275. Stadtgeburtstages am 8. August. © André Schulze

Als erfahrene Kämmerin hat Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann ein gutes Auge für Zahlen. Darum verwundert es nicht, dass ihr die falsche Jahreszahl in ihrer Neujahrsansprache selbst aufgefallen ist. Die Nieskyer Jahnhalle, eine der ältesten Schulturnhallen Deutschlands, kann natürlich nicht erst 1961 gebaut worden sein, stellte die Rathauschefin vor den geladenen Gästen am Freitagabend im Nieskyer Bürgerhaus selbst fest. Die nahmen den Zahlendreher mit Humor.

Denn die Nieskyer Bilanz nach der Wende, da stimmten viele der Oberbürgermeisterin zu, kann sich sehen lassen. Auf der Habenseite vermerkt Beate Hoffmann etwa, dass neunzig Prozent der kommunalen Gebäude in Niesky saniert sind. Ein von der Nieskyer Firma Sachsenhits produziertes Video, das am Abend beeindruckende Luftaufnahmen aus Niesky zeigte, untermauerte das. Nicht nur die kommunalen Dächer machen aus der Vogelperspektive eine gute Figur. Die absolute Mehrzahl der Häuser haben längst eine neue Fassade und ein neues Dach. Denn – und auch das vermerkt die langjährige Nieskyer Kämmerin auf der Habenseite – im Vergleich zu anderen sächsischen Kommunen ist der Wohnungsleerstand in Niesky sehr gering.

Präsentiert sich Niesky zu seinem 275. Geburtstag also ohne Makel? Nein. Auch die Sollseite ihrer Bilanz spart die Oberbürgermeisterin nicht aus. Sie räumt ein, dass Niesky bei der digitalen Infrastruktur hinterherhinkt. Ganz oben auf der Liste steht bei ihr aber das „marode“ Straßen- und Entwässerungsnetz. „Es bleibt viel zu tun“, so das Fazit von Beate Hoffmann. Das sei auch gut so. „Wir wollen ja noch etwas zu tun haben als Verwaltung“, sagt sie in Richtung Gäste. Neben Ehrenamtlern und Partnern hat die Stadt insbesondere Unternehmer zur Festveranstaltung eingeladen und diese auch um eine Spende für Stadtmobiliar gebeten. Die Resonanz sei „überwältigend“ ausgefallen, dankte die Oberbürgermeisterin den Gewerbetreibenden.

Eine genaue Zahl spart Beate Hoffmann in ihrer Rede aus. In einer der Parkanlagen Nieskys oder einem anderen öffentlichen Platz wird mit Hilfe der Spenden „Erholungs- und Bewegungsmobiliar“ aufgestellt. Die Nieskyer sollen fit bleiben. Denn die Überalterung der Stadt macht die Oberbürgermeisterin neben dem Einwohnerrückgang und dem Investitionsbedarf als eine Herausforderung aus. Für dieses Jahr wünscht sich die Oberbürgermeisterin nicht nur bei den vielen Feierlichkeiten noch mehr Bürgerbeteiligung. Im Rathaus würden viele nur bei Problemen vorstellig, bedauert sie. „Wir können es nur gemeinsam schaffen, die Kommune voranzubringen“, apelliert Beate Hoffmann an die Bürger.

Wird Niesky auch 2042, also im 300. Jahr nach seiner Gründung, zufrieden zurückschauen können? Die Oberbürgermeisterin setzt auf Zuversicht statt Zweifel und würde diese Frage mit ja beantworten. „Wie der Mensch, so wächst auch die Kommune mit ihren Aufgaben“, so Beate Hoffmann. Und auch ihr Vorgänger Wolfgang Rückert möchte da nicht widersprechen. „Wir brauchen uns bei der Stadtentwicklung nicht zu verstecken“, sagt Wolfgang Rückert. Die Bilanz seiner langjährigen Kämmerin hätte er genauso dargestellt.

Doch hätte Niesky nicht schon in seiner Amtszeit mehr in die Regenentwässerung und den Straßenausbau investieren müssen? Manche Schwachstellen bei der Regenentwässerung hätten sich erst spät abgezeichnet, erklärt Wolgang Rückert. Und aufgrund von Ausbaubeiträgen sei die Sanierung von Straßen in der Stadt stets ein sensibles Thema.

Die viel diskutierte Sanierung des Nieskyer Eisstadions hat die Oberbürgermeisterin am Freitagabend in ihrer Rede ausgespart. Erst in der Februarsitzung des Stadtrates will die Oberbürgermeisterin neue Zahlen zum größten Bauprojekt der Stadt seit der Wende präsentieren. Nur an einer Zahl kam kein Partygast vorbei. Die Geburtstagszahl 275 schmückte sogar den großen Buffettisch im Bürgerhaus.

