Mehr gute als schlechte Zeiten Eine Wirtschaftskonferenz in Zittau legt sich mit dem abendlichen Fernsehprogramm an. Die SZ entscheidet sich gegen die Glotze.

Die eigenen Produkte preiswerter machen und gleichzeitig immer neue erfinden: So bringt digades-Chef Lutz Berger seine Firma nach vorn – und warb bei der Wirtschaftskonferenz für Optimismus. © SZ-Archiv/Jürgen Loesel

Genau 18 Uhr – Brisant. Der Titel des TV-Boulevardmagazins könnte auch für die Wirtschaftskonferenz im Bürgersaal des Zittauer Rathauses stehen. Üblicherweise legen sich die Organisatoren solcher Konferenzen nicht mit dem abendlichen TV-Programm an. Doch darauf pfeifen das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) und die Industrie- und Handelskammer (IHK). Deren Zittauer Geschäftsstellenleiter Matthias Schwarzbach beschwört den Zusammenhang zwischen Erfolg und Psychologie, befeuert von diversen Studien über Wirtschaftskraft: „Wenn wir ständig gesagt bekommen, wie rückständig wir sind, glauben wir das noch selbst.“ Solche Studien dürfe niemand überbewerten, mahnt Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker: „Die Region hat Werte, die lassen sich nicht in Studien pressen.“

Stimmt alles, sagt IHI-Wissenschaftler Eckhard Burkatzki. Aber: Die Oberlausitz erfüllt nun mal alle Maßstäbe, um als strukturschwach zu gelten: Die Wirtschaftskraft ist geringer als anderswo, die Bevölkerungszahl stagniert bestenfalls, und die Region ist schlecht erreichbar. Aber das ist alles kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Argumente dafür sammelten in den vergangenen Monaten Studenten des IHI. Sie befragten Oberlausitzer Unternehmer ebenso wie Entscheider in Kammern und Rathäusern. Ein Fazit aus diesen Gesprächen fasst Johanna Laszuk so zusammen: Allgemein gelobt wurde der Zusammenhalt der hiesigen Unternehmen. Bei der Vergabe von Aufträgen wird schon darauf geachtet, dass das Geld möglichst in der Region bleibt. Aber als negativ bezeichneten viele Befragte die Grenzkriminalität. Was die Studenten auch feststellten: Die Unternehmer konzentrieren sich meist auf ihr Tagesgeschäft und blicken kaum in die Zukunft.

18.50 Uhr – Unser Sandmännchen ist hier nicht gefragt. Die Konferenz macht Pause. Alle Teilnehmer haben schon einen vielstündigen Arbeitstag hinter sich, aber statt kurz zu schlummern, diskutieren sie emsig an den Stehtischen. Dazu gibt es Schnitten mit Salami, Leber- und Schnittkäse, geschmiert von Studentinnen. Das Mineralwasser kommt aus Oppach.

19 Uhr – Sachsenspiegel. Müsste eher heißen: Oberlausitz-Spiegel. Den halten die Zittauer Studenten der Region vor die Nase. Luisa Erdmann hat festgestellt: Manche Unternehmer schätzen einerseits das niedrige Lohnniveau. Andererseits wissen sie durchaus, dass sie zum Billigpreis kaum noch gute Leute kriegen. Jeanette Jäger bringt ein Sorgenkind zur Sprache: Forschung und Entwicklung in den Unternehmen. Die meisten Chefs entscheiden sich ganz bewusst dafür oder dagegen. Und oftmals dürfen sie auch gar nichts selbst entwickeln, weil das ihre Kunden nicht wollen. Beim Pausenschnittchen war schon das Wort Erpressung gefallen. IHI-Professor Burkatzki erklärt das so: In der Oberlausitz agieren viele Unternehmen als verlängerte Werkbänke ihrer Auftraggeber. Diese aber haben wenig Interesse an zu viel Selbstständigkeit ihrer Zulieferer. Immer wieder fällt jetzt der Begriff Innovation als Synonym für neue Produkte oder auch Produktionsverfahren. „Es gibt in der Oberlausitz sehr innovative Unternehmen“, sagt Burkatzki. „Aber in Summe hat die Region ein Defizit bei Innovationen.“

19.40 Uhr – Gute Zeiten, schlechte Zeiten kennen alle Unternehmen, das zeigt die abendliche Podiumsdiskussion. Damit möglichst die guten Zeiten überwiegen, müssen Firmen innovativ sein, sagt Helmut Goltz, Inhaber einer Hanf- und Drahtseilerei in Görlitz. Innovationen sorgen für neue Produkte, deren Verkauf beschert wiederum Umsatz, und von dem lassen sich Arbeitsplätze bezahlen. „Aber so unternehmerisch zu denken, das muss schon in der Schule gelehrt werden. Dort muss angefangen werden, Unternehmer auszubilden“, fordert Goltz.

Nicht jedes Unternehmen kann rund um die Uhr Erfindungen machen, wirft Albrecht Kittler in die Debatte ein. Er führt die Geschäfte der Herrnhuter Textilfirma Abraham Dürninger. Da finden auch mal jahrelang gar keine Innovationen statt – und dann wieder etliche auf einmal. „Das Tagesgeschäft sichert unsere Arbeitsplätze“, sagt Kittler. „Stillstand ist Rückschritt“, hält Roland Jäkel dagegen, Geschäftsführer der Firma Lift-Manager in Jänkendorf bei Niesky. „Wir sind Unternehmer, nicht Unterlasser.“ Als Anfang der 1990er Jahre ein Geschäftspartner aus Bayern Jänkendorf auf der Landkarte fand, sagte er spontan: „Der ideale Standort.“ Das bewahrheitet sich heute, sagt Jäkel und verweist auf gute Geschäfte in Polen und Tschechien.

20.15 Uhr – Wer wird Millionär? Die Frage steht unausgesprochen im Raum, aber natürlich müssen Unternehmen Profit erwirtschaften, um das Geld dann wieder investieren zu können. Oder, wie Lutz Berger sagt: Die eigenen Produkte preiswerter machen und gleichzeitig immer neue erfinden. Bergers Zittauer Firma Digades macht mit Fahrzeug-Elektronik gute Geschäfte. Dabei dürfe niemand Angst vor Neuem haben, weiß Rolf Henzmann aus Erfahrung. Der Schweizer führt die Geschäfte des Metallbauers Skan in Görlitz. Das Unternehmen lege Wert auf ein innovatives Betriebsklima, sagt Henzmann, und erklärt, wie das geht: Ein Schweißer weiß selbst am besten, wie er noch besser schweißen kann. Also soll er es tun. Dabei dürfen Fehler passieren, aber unterm Strich soll etwas Besseres stehen. Ohne Visionen und Leidenschaft gibt es keine Innovation, hält Sozialwissenschaftler Albert Löhr von der Technischen Universität Dresden fest. Zu einer Stunde, da es im Fernsehen auch um Leidenschaft geht – bei Bauer sucht Frau.

