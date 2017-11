Mehr Grün für die Friedrichstadt Zwei Brachen an der Magdeburger Straße sollen umgestaltet werden. Doch es gibt Sorgen.

Entlang der Magdeburger Straße sollen zwei Brachen zu kleinen Grünanlagen werden. Zwischen Hafenzufahrt und Am Bramschkontor sind Gemeinschaftsgärten, Spiel- und Fitnessgeräte sowie Raum für Kunst geplant. © Christian Juppe

Gespannt machten sich zahlreiche Friedrichstädter am Dienstagabend auf den Weg in den Neubau des Vereins Riesa efau. Viele von ihnen hatten lange auf diesen Abend gewartet. Bereits 2015 waren die Mitglieder der Kleingartenvereine Alberthafen und Menageriegärten befragt worden, was mit den Nachbargrundstücken zur Magdeburger Straße passieren soll. Am Dienstag stellte der Friedrichstädter Freiraum-Entwickler Florian Ehrler die ersten Entwürfe für die Brachflächen vor. Die stießen auch auf Unmut.

Die Gründe: Die Friedrichstadt ist das am schnellsten wachsende Viertel



So schnell wie die Einwohnerzahl wächst die Infrastruktur allerdings nicht. Daher will die Stadt nun Freiflächen gestalten und Spielangebote schaffen. Denn die fehlen, vor allem für größere Kinder und Jugendliche.

Die Ideen: Fitness- und Spielgeräte sowie Gemeinschaftsgärten geplant



Für die rund 5 700 Quadratmeter große Fläche zwischen Walther- und Schlachthofstraße hat Ehrler zwei Varianten entwickelt. Beide sehen einen Erschließungsweg am Kleingartenverein Alberthafen vor. Damit dieser nicht zum Schleichweg wird, soll es Poller geben. Nur Pflegefahrzeuge der Stadt sowie Fußgänger und Radler dürften dort entlang. In beiden Varianten sind zudem ein Gemeinschaftsgarten, Ausstellungsmöglichkeiten für Kunst sowie Spielgeräte vorgesehen. Der Unterschied: In der zweiten Variante soll eine Art Hügelpfad mit Kletterangeboten angelegt werden.

Auf der rund 1 650 Quadratmeter großen Fläche zwischen Ostravorwerk und Am Bramschkontor gibt es bereits einen Garten der Sinne. Der soll komplett erhalten bleiben. Die Stadt möchte ihn sogar barrierefrei anbinden. Außerdem sollen Bänke aufgestellt und Bäume gepflanzt werden. Fitnessgeräte für alle Altersklassen sowie ein Bienenhotel seien denkbar.

Die Zeitschiene: Bis 2020 ist Eile geboten



Die Sorgen: Gärtner haben Angst vor Einbrüchen, Lärmschutz wird gefordert



