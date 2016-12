Menschen 2016 Mehr Großbrände gelöscht Die Feuerwehrleute hatten ein arbeitsreiches Jahr. Viele gehen an ihre Grenzen.

Coswigs Wehrleiter Andreas Schorbogen und alle anderen Feuerwehrleute haben 2016 viel geleistet. © Arvid Müller

Den 4. Advent hätten viele sicherlich gern anders verbracht. Bei Kaffee und einem Stück Stollen im Kreis der Familie. Stattdessen mussten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren einen Großbrand in Neusörnewitz löschen. Fast zwölf Stunden waren sie im Einsatz. Immerhin blieb manchen danach etwas Zeit zum Ausruhen. Das ist nicht immer der Fall. „Oft sind die Kameraden die halbe Nacht im Einsatz und müssen danach direkt zur Arbeit“, sagt Andreas Schorbogen, Leiter der Coswiger Feuerwehr. So zum Beispiel nach dem Großbrand im August im Gewerbegebiet in Neusörnewitz oder Mitte November, als im selben Ort ein Rohbau brannte.

Die Zeiten, in denen nur gelöscht wurde, sind längst vorbei: Auch Verkehrsunfälle, Suizide und Unwetter treiben die Kameraden raus. Über 140 Einsätze zeigt die Statistik zum Ende des Jahres. Im vergangenen Jahr waren es zwar ein paar mehr, aber das war auch das Jahr der Müllplatzbrände. Von so einer Serie blieben die Coswiger 2016 verschont. „Und auch die Natur hat uns in Ruhe gelassen. Es gab kein Hochwasser oder Sturm“, so Schorbogen. Die Zahl der Einsätze allein sagt nicht viel über den Einsatz, den die Feuerwehrmänner und -frauen gezeigt haben. Denn es waren einige Großbrände dabei, was die Ehrenamtlichen stark belastet. Nicht immer zeigen Arbeitgeber Verständnis. Auch deshalb wird es immer schwieriger, Nachwuchs zu finden.

