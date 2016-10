Mehr Grillplätze an der Elbe gefordert

Daran, seine Bratwurst auf den Grill zu packen, denkt bei den herbstlichen Temperaturen zurzeit wohl kaum jemand. Trotzdem setzten sich die Pieschener Ortsbeiräte in ihrer vergangenen Sitzung dafür ein, dass es in ihrem Viertel mehr legal nutzbare Grillplätze an der Elbe gibt. Bislang kann nur die Feuerstelle an der Eisenberger Straße genutzt werden. Die SPD forderte die Stadtverwaltung nun in einem Antrag auf, die Einrichtung weiterer solcher Stellen zu prüfen. Dem stimmten die Politiker zu.

Wer sich an anderen Orten ein Steak auf den Grill legt, muss mit hohen Strafen rechnen: Zwischen 20 und 1 000 Euro Bußgeld können fällig werden. Das ignorieren trotzdem viele Anwohner. Denn im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten gibt es in Dresden nur wenige legale Flächen: Gerade einmal 16 Grill- und Feuerstellen sind entlang der Elbe eingerichtet. Ein Grund dafür, dass bislang keine weiteren eingerichtet wurden, ist das wiederkehrende Problem mit Müll: Die Entsorgung kostet jährlich 10 000 Euro. (SZ/sag)

