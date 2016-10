Mehr Gräber für Horkas Friedhof In der Urnengemeinschaftsanlage ist kein Platz mehr frei. Das zwingt die Kirchengemeinde zum Handeln.

Auf dem Horkaer Friedhof ist die Urnengemeinschaftsanlage komplett belegt. Daher soll es nun eine neue geben. Diese wird allerdings anders aussehen, als die bestehende Grabanlage in Form einer Mauer. Foto: André Schulze © André Schulze

Damit hätte Pfarrer Ulf Schwäbe nicht gerechnet. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Urnengemeinschaftsanlage auf dem Horkaer Friedhof gefüllt. „Wir hatten den bedauerlichen Fall, dass jemand in Kaltwasser beigesetzt werden musste“, erklärt der Pfarrer. Denn die 72 Plätze sind alle vergeben. Weitere müssen erst noch gebaut werden. 2005 ist die erste Grabstelle belegt worden. An einer Mauer am Rand des Friedhofes sind die Tafeln der Verstorbenen angebracht. Davor befinden sich die Grabstellen. Die neue Anlage soll aber anders aussehen.

„Wir wollen keine weitere Mauer errichten“, sagt Ulf Schwäbe. „Um den parkähnlichen Charakter des Friedhofes nicht zu zerstören.“ Aus diesem Grund soll die neue Urnengemeinschaftsanlage der ähneln, die für pflegeleichte Sarggräber gedacht ist. Der Bereich dafür befindet sich in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Urnenanlage. Geplant ist, diesmal lediglich 48 Plätze anzulegen. Die Stelle wird in mehrere Abteilungen eingeteilt, die Stück für Stück mit Urnen belegt werden.

In der Nähe steht eine Linde mit einer Rundbank darum, die zum Verweilen einlädt. Außerdem ist der Fluss des Lebens angedeutet. Jeder Verstorbene bekommt einen sogenannten Kissenstein. Also ein Grabmal, das quasi auf dem Boden liegt. Darin eingraviert ist der Name des Verstorbenen sowie dessen Geburts- und Sterbedatum. Die gesamte Anlage ist mit einem Granitstreifen umfasst.

Pfarrer über Blumen verwundert

Sehr stark angefragt ist die Urnengemeinschaftsanlage. Das erstaunt zum Teil. „Ich wundere mich, dass Menschen, die Angehörige vor Ort haben, die Urnengemeinschaftsanlage wählen“, erklärt Pfarrer Ulf Schwäbe. „Weil diese für Menschen ohne Angehörige gebaut worden ist.“ Außerdem fällt an den pflegeleichten Gräbern eines auf: Oft ist dort viel Blumenschmuck vorhanden. Obwohl das so gar nicht gedacht ist. Wer die letzte Ruhestätte seiner Lieben gerne mit Blumen schmücken möchte, sei mit einem eigenen Grab besser bedient, sagt der Horkaer Pfarrer.

Im Gemeindekirchenrat ist das Thema besprochen und entschieden worden. Ulf Schwäbe gehört zu diesem Gremium. „Wir sehen, dass es notwendig ist, so eine Anlage zu haben“, sagt er. „Und haben uns schnell dazu entschlossen, eine neue zu bauen.“ Bereits jetzt zeigt sich, dass die bestehende Urnengemeinschaftsanlage ein finanzielles Defizit erzeugt, das von der Friedhofsverwaltung beziehungsweise der Kirchengemeinde erwirtschaftet werden muss. „Die neue Anlage wird zukunftssicher durchkalkuliert“, erklärt Pfarrer Ulf Schwäbe. „Und die Stellen teurer werden. Auch weil die Pflege auf zwanzig Jahre angelegt ist.“

Noch in diesem Jahr soll die neue Urnengemeinschaftsanlage auf dem Horkaer Friedhof eingerichtet werden. Auf dem Biehainer Friedhof ist das bereits geschafft. Analog zur ersten Anlage ist eine zweite errichtet worden. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Mauer. Die neue steht spiegelbildlich etwa einen Meter neben der ersten Anlage, erklärt Bürgermeister Christian Nitschke (CDU). Momentan gebe es noch keine Anwärter für die neue Urnengemeinschaftsanlage. Derzeit sind zudem in der ersten Anlage noch zwei Plätze frei. Dennoch ist der Neubau ein wichtiges Anliegen gewesen.

Die erste Mauer ist 2008 errichtet worden. Davor liegt eine Wiese, in der die Urnen versenkt werden. Auch einen Bereich für Blumenschmuck gibt es. An der Wand sind mittlerweile zahlreiche Tafeln angebracht, welche die Lebensdaten der Verstorbenen anzeigen. Für rund 5 685 Euro hat das Bauunternehmen Frank Strauß aus Schöpstal die neue Anlage errichtet. Zuvor ist ein großer Baum gefällt worden, damit die Grabanlage Platz hat. Da mittlerweile viele Verstorbene im Urnengemeinschaftsgrab beigesetzt werden, wird derzeit auch überlegt, einen Teil des Friedhofes abzutrennen, also dessen Gesamtfläche zu verkleinern. Das ist allerdings ein Vorhaben, das langfristig geplant werden muss. Denn im hinteren Bereich gibt es noch Gräber, deren Liegezeiten ablaufen müssen.

