Mehr Gewerbeabmeldungen Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Geschäftsaufgaben angestiegen. Neuanmeldungen sind auf einem niedrigen Stand.

Blick auf den Markt Meißen © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Wie attraktiv ist Meißen als Standort für Geschäftstreibende? Gerade für inhabergeführte Läden im Dienstleistungsbereich scheint diese Frage in den vergangenen Jahren zunehmend negativ beantwortet zu werden. Zwar verweist die Stadt regelmäßig auf eine hohe Fluktuation innerhalb Meißens, die auch viele Neuanmeldungen einschließe. Doch dem unabhängigen Beobachter fallen die leeren Geschäfte in den Altstadtgassen zunehmend ins Auge.

Dass es mehr statt weniger werden, ist dabei nicht nur ein subjektiver Eindruck. Laut einer Statistik der Verwaltung hat es im vergangenen Jahr 243 Gewerbeanmeldungen gegeben. Dem standen 271 Abmeldungen gegenüber. Das ist die höchste Zahl an Abmeldungen in den letzten Jahren. Sie lag 2010 noch bei lediglich 239 und zwei Jahre später sogar nur bei 210.

Im Jahr 2011 hatte es in Meißen außerdem noch 266 Anmeldungen für ein neues, eigenes Gewerbe gegeben. Im vergangenen Jahr waren es 23 Anmeldungen weniger. Wichtig ist dabei vor allem die Differenz zwischen An- und Abmeldungen. 2010 übertrafen die An- die Abmeldungen noch um zwölf. Zuletzt gab es 28 mehr Ab- als Anmeldungen. (SZ/mhe)

