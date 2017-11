Mehr Geld, mehr Zeit Die Ehrenamtspreise im Sport wurden in Freital vergeben. Um Vereine mehr zu unterstützen, gibt es nun eine Förder-Idee.

Auf Schloss Burgk in Freital wurden 13 Sportfreunde mit dem diesjährigen Ehrenamtspreis im Sport ausgezeichnet. Sie waren zuvor von ihren Vereinen nominiert worden. © Daniel Förster

Ohne sie geht nichts: In den 317 Vereinen des hiesigen Kreissportbunds (KSB), die mit fast 41 800 Mitgliedern größte Bürgervereinigung im Landkreis, sind rund 5 800 Leute ehrenamtlich aktiv. Am Donnerstagabend wurden einige von ihnen auf Schloss Burgk in Freital mit dem diesjährigen Ehrenamtspreis im Sport ausgezeichnet. 13 Sportfreunde erhielten dieses Mal die Kristallpokale vom KSB. Ihre Vereine hatten die Trainer, Vorstandsmitglieder, Hallenwarte und Sportler für deren Verdienste nominiert. Die Laudatoren um KSB-Präsident Roland Matthes und Landrat Michael Geisler (CDU) betonten einmal mehr die große Bedeutung der Sportvereine für den Zusammenhalt einer offenbar immer mehr „gespaltenen Gesellschaft“. Gerade weil es jedoch häufig Probleme gebe, Personal für Training, Vorstandsarbeit und Ähnliches zu finden, müsse ehrenamtliches Engagement gewürdigt und gefördert werden.

Wie sieht es diesbezüglich im Landkreis aus? „Auch wenn es bei freiwilligen Ausgaben ein paar Einkürzungen geben wird, bleiben die Ausgaben für den Sport im Haushalt 2018 relativ stabil“, sagt Geisler. Vom Freistaat erhoffe man sich aber mehr Geld. Um für die Zukunft beim ehrenamtlichen Engagement gerüstet zu sein, müsse da etwas passieren. Bleibt der Landrat noch vage, hat KSB-Präsidiumsmitglied Klaus Brähmig eine konkrete Idee zur Förderung des Sports, der Vereine und des Ehrenamts.

Der Ex-Bundestagsabgeordnete (CDU) will sich dafür einsetzen, dass für den Sport Strukturen geschaffen werden, die in etwa denen im Kulturraumgesetz entsprechen. Hier werden kommunale Träger vor allem bei Finanzierung und Koordinierung ihrer Einrichtungen und Maßnahmen über ein Umlageverfahren finanziell gefördert. Beim Kulturraum ist es so, dass dieser von seinen Mitgliedern – gekoppelt an Zuweisungen des Freistaats – im Verhältnis zwei zu eins eine festgelegte Umlage erhebt.

Das wäre Brähmig zufolge eine gute Idee zur besseren Unterstützung von Sportvereinen. Dabei soll jedoch im sächsischen Etat dem Landessportbund als Dachverband nichts weggenommen werden, sondern insgesamt mehr Geld für Sport und Vereine bereitstehen, hofft er. „Sport zu fördern ist die beste Gesundheitspolitik“, erklärt er. Nicht nur wegen der Bewegung, und des Gemeinschaftsgefühls im Sport: „Hier werden auch Werte wie Fairness oder Respekt vermittelt“, so der 60-Jährige.

Mit zusätzlichen Mitteln und hauptamtlichem Personal könnten Ehrenamtliche mehr entlastet werden: mehr Geld, mehr Zeit. „Das wäre gut, schon jetzt ist der bürokratische Aufwand Wahnsinn“, sagt etwa Ehrenamtspreisträger Jens Wieczorek vom SV Sachsen Müglitztal.

„Der zeitliche Aufwand wird auch für uns ehrenamtliche Trainer immer größer“, sagt zudem der ebenfalls geehrte Biathloncoach Matthias Beck von Stahl Schmiedeberg. „Wir haben eine tolle neue Anlage und immer mehr Kinder kommen zum Training. Das ist gut, erfordert aber mehr Engagement. Wenn man jemanden Qualifizierten hätte, der verlässlich Trainingseinheiten übernimmt, wäre das hilfreich.“

Den Ehrenamtspreis im Sport erhielten: Matthias Beck (SG Stahl Schmiedeberg), Julia Groß (Spielmannszug Freital), Dietmar Heber (SG Grumbach), Elsa Hubald (TSV Graupa), Tatjana Jesche (SV Wacker Mohorn), Bernd Korfmacher (SV Kurort Rathen), Dirk Michael (SG Stahl Schmiedeberg), Angelika Nitsche (SV Langenwolmsdorf), Tilman Pfitzner (ESV Lok Pirna), Frank Reichelt (Pretzschendorfer SV), Wolfgang Ritscher (FSV 1923 Lohmen), Christian Siegmund (Schützenverein Langenwolmsdorf Tradition 1518/ reanimiert 1998), Jens Wieczorek (SV Sachsen Müglitztal).

