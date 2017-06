Mehr Geld für den Straßenbau Mehreren Projekten im Landkreis fehlte bisher die sichere Finanzierung. Dank Hilfe vom Freistaat ändert sich das nun.

© dpa

Der Freistaat hat angekündigt, den Kommunen in Sachsen in diesem Jahr 60 Millionen Euro mehr für den Straßen- und Brückenbau zur Verfügung zu stellen als ursprünglich geplant. Davon profitieren auch verschiedene Projekte im Landkreis Bautzen. Das ist unter anderem für Milkel eine gute Nachricht. Zurzeit lässt der Landkreis Bautzen die Straße durch den kleinen Nachbarort Teicha in Ordnung bringen. Für die Erneuerung der Brücke zwischen den beiden Dörfern sollte es 2017 zunächst keine Fördermittel mehr geben. Nun kann es doch weitergehen.

In einem noch schlimmeren Zustand ist die Brücke übers Schwarzwasser auf der Tröbigauer Straße in Schmölln bei Bischofswerda. Aus Sicherheitsgründen kann sie seit Jahren nur noch einspurig befahren werden. Doch nun ist ein Ende der provisorischen Einengung in Sicht. Mit der Fördermittel-Zusage aus Dresden kann der Landkreis seine Pläne umsetzen und eine neue Brücke bauen.

Auf der Liste der Vorhaben, für die es nun Geld gibt, steht auch die Straße zwischen Brösang und Seitschen. Die soll breiter werden. Ob alle Vorhaben nun tatsächlich auch 2017 noch realisiert werden können, werde gerade geprüft, teilt Landkreis-Sprecher Gernot Schweitzer auf Nachfrage ausdrücklich mit. (SZ/MSM)

zur Startseite