Mehr Geld für Wohnungen von Hartz-IV-Empfängern Kleine und große Wohnungen sind sehr begehrt und teuer, mittlere bleiben konstant.

Dresden muss künftig mehr für die Wohnkosten von Hartz-IV-Empfängern sowie Menschen bezahlen, die Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter beziehen oder eine Erwerbsminderung haben. Für kleine und große Haushalte steigen die neuen Richtwerte für die angemessene Bruttokaltmiete deutlich an, wie Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) bekannt gab.

Allerdings sinken sie bei den mittleren Haushalten mit zwei bis drei Personen leicht. So wird für den Einpersonenhaushalt ab 1. Januar 2017 eine Miete bis 358,74 Euro übernommen, für zwei Personen bis 429,88 Euro und für fünf Personen bis 697,55 Euro. „Die neuen Werte sind ein Spiegelbild von Angebot und Nachfrage am Dresdner Wohnungsmarkt“, sagt Kaufmann. „Während es bei preiswerten kleinen und großen Wohnungen Engpässe gibt, sind mittelgroße auch im unteren Preissegment zu finden“, so Kaufmann. Derzeit beziehen 25 753 Bedarfsgemeinschaften die Wohnhilfen vom Jobcenter. 3 492 sind es im Zuständigkeitsbereich des Sozialamts.

Sorgen, dass die sinkenden Richtwerte zu einer Umzugswelle für Haushalte mit geringem Einkommen führen, will die Bürgermeisterin nehmen. Eine Aufforderung zur Kostensenkung erfolge nur, wenn die weitere Übernahme der vollen Miete eklatant unwirtschaftlich wäre.

Die Umstellung auf die neuen Richtwerte wird durch das Jobcenter und das Sozialamt automatisch vorgenommen, sagt Kaufmann. Überprüfungsanträge müssen nicht gestellt werden. Die zu erwartenden höheren Ausgaben wurden für den Doppelhaushalt 2017/2018 bereits berücksichtigt, so die Bürgermeisterin. (SZ/kh)

