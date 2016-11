Mehr Geld für Woba, Jugendliche und Radwege Die rot-grün-rote Ratsmehrheit plant ein Plus von 57,7 Millionen Euro. Die Einnahmen aus Parkgebühren sollen steigen.

Aus dem Rathaus erwartet die Autofahrer in Dresden keine schöne Bescherung. Die Stadt plant in den nächsten zwei Jahren mit deutlich steigenden Parkplatzgebühren. Knapp sechs Millionen Euro sollen so zusätzlich in die Kasse kommen. © Jörn Haufe (Archiv)

Die Stadtratsfraktionen von SPD, Linken, Bündnisgrünen und die zwei Piraten-Vertreter wollen in den nächsten zwei Jahren knapp 58 Millionen Euro mehr ausgeben, als im Haushaltsentwurf des Oberbürgermeisters vorgesehen sind. Diese Summe sollen zusätzliche Einnahmen und einige Einsparungen in die Kasse bringen. 62,3 Millionen Euro stehen beim Änderungsantrag der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit auf der Habenseite. Die Differenz, knapp 4,6 Millionen Euro, soll im Sparstrumpf der Stadt gebunkert werden. Heute soll der Stadtrat den Doppelhaushalt absegnen.

Wo soll das zusätzliche Geld für den Haushalt 2017/2018 herkommen?

Im Wahljahr 2017 rechnen die Länder mit zusätzlichen Finanzgeschenken vom Bund. Nach Dresden könnten 12 Millionen Euro mehr an Zuschüssen und Fördermitteln fließen, steht im Haushaltsentwurf der drei Fraktionen. Dazu kommen höhere Steuereinnahmen, weitere 12 Millionen in zwei Jahren, sowie nicht benötigte Mittel aus dem Topf für die Hilfen zur Erziehung (6,8 Millionen). Weitere 12,5 Millionen sind bereits auf dem Konto der Stadt eingegangen. Es handelt sich um ein überraschendes Plus zur November-Steuerschätzung.

Kommen steigende Kosten auf die Dresdner zu?

Ja, sie sollen künftig mehr fürs Parken bezahlen. Aus dem Ressort von Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) sind fast sechs Millionen Euro zusätzlich eingeplant. So stehe es in einem Papier aus der Verwaltung, so die haushaltspolitischen Sprecher der drei Fraktionen. Keiner mochte sich gestern genauer dazu äußern, ob dieses Geld künftig vor allem über mehr Gebührenparkplätze oder höhere Kosten pro Parkplatz eingenommen werden soll.

Wofür will die Mehrheit mehr Geld ausgeben als der Oberbürgermeister?

Acht Millionen Euro soll die neue Woba als Grundstock für ihr Geschäft bekommen. Vier Millionen plant die Ratsmehrheit für Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) ein. Dieses Geld soll sie frei für Ausgaben verwenden dürfen, die in ihrem Ressort als unverzichtbar angesehen werden und für die Geld fehlt. 17 Millionen gehen an den künftigen Bildungsbürgermeister. Mit dem Löwenanteil dieser Summe, knapp zehn Millionen Euro, soll er die Angebote der Jugendhilfe in Dresden auf dem aktuellen Stand halten. Für zusätzliches Personal stehen im Änderungsvorschlag für die nächsten zwei Jahre 3,73 Millionen Euro. 15 neue Stellen sind für das Ordnungsamt vorgesehen, sechs für die Planung und Umsetzung von Radverkehrsprojekten. Vier weitere Stellen bekommt das Stadtplanungsamt.

Wie seriös ist der Vorschlag? Laut Finanzchef geht vieles so nicht.

„Ich habe Bedenken, dass die Landesdirektion den Haushalt so genehmigt“, so Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU). Er bezeichnet die Vorschläge als „unseriös“. Das Geld aus der Novembersteuerschätzung stehe nicht zur Verfügung. Dieses wird 2018 benötigt, weil es dann geringere Zuweisungen vom Land gibt. Bei den bisher nicht umgesetzten Projekten zu kürzen, gehe auch nicht. „Die Projekte werden nicht billiger, wenn, dann müssten einige ganz gestrichen werden.“ Und mit mehr Förderung vom Land könne man nur rechnen, wenn konkrete Projekte innerhalb der kommenden zwei Wochen vorgelegt werden. Das sei bei Schulen nicht möglich. Insgesamt seien mindestens 35 Millionen Euro nicht gedeckt.

