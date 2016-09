Mehr Geld für Unterkunft in Rossau Der Kreis hat 190 000 Euro zusätzlich ausgeben müssen. Eine Kreisrätin bezweifelt die Notwendigkeit.

Eine ehemalige Produktionshalle im Gewerbegebiet von Rossau hat der Landkreis zum Erstverteilzentrum für Flüchtlinge umgebaut. Das hat eine Million Euro gekostet. © André Braun

Eine Million Euro hat der Umbau einer ehemaligen Fabrikhalle in Rossau zum Unterbringungsort für Flüchtlinge gekostet. Hinzu kommt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 190 000 Euro, der die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Montagabend mehrheitlich zugestimmt haben. „Dabei handelt es sich um die fälligen 19 Prozent Umsatzsteuer“, erklärte Kreiskämmerer Andreas Müller. Die war Anfang des Jahres nicht berücksichtigt worden, weil der Kreis auf ein Schlupfloch seitens des Freistaates und des Finanzamtes gehofft hatte.

Kreisrätin Elisabeth Schwerin (parteilos für Bündnis 90/Grüne) stellte den Kauf der Immobilie infrage. Der erfolgte durch die Saxonia Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH. Der Landkreis und die Stadt Freiberg sind je zur Hälfte Gesellschafter.

„Ist die eine Million schon verbaut, oder kann man da noch sparen?“, fragte Elisabeth Schwerin. Laut Landrat Matthias Damm (CDU) ist die gesamte Summe ausgegeben. Der Kauf und der Umbau waren eine Ad-hoc-Entscheidung. „Als die Entscheidung fiel, war der Bedarf dafür vorhanden. Ende des Jahres kamen wöchentlich bis zu 250 Asylbewerber zu uns“, sagte er. Deshalb wurden Orte gesucht, an denen möglichst viele Flüchtlinge gleichzeitig und zügig untergebracht werden können. Die ehemalige Produktionsstätte ist für bis zu 300 Personen ausgelegt. Anfang des Jahres wurde sie in Betrieb genommen und fungiert seitdem als sogenanntes Erstverteilzentrum des Landkreises.

„Derzeit leben zwischen 120 und 150 Personen in der Einrichtung. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei einem Monat“, sagte Kreischef Matthias Damm. Zwischen 40 und 50 Flüchtlinge werden dem Landkreis monatlich neu zugewiesen. „Aus heutiger Sicht hätten wir diese Investition so nicht tätigen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung fiel, war es die richtige“, erklärte der Landrat.

Aktuell gebe es etwa 800 freie Plätze für Asylbewerber im gesamten Landkreis. „Wir werden die kostenintensiven vom Netz nehmen. Das sind Orte, an denen wenige Flüchtlinge leben, für die wir aber trotzdem Betriebskosten und den Wachschutz zahlen müssen“, sagte Damm. Fakt sei: Einrichtungen, die einmal stillgelegt werden, würden nicht wieder in Betrieb genommen.

Der Freistaat Sachsen habe dem Landkreis kürzlich in einem Schreiben mitgeteilt, dass die Landesdirektion die Erstaufnahme-Plätze von ursprünglich 20 000 auf 5 000 reduzieren wolle. „Man hat uns empfohlen, unsere Kapazitäten in einem ähnlichen Verhältnis herunter zu fahren“, sagte Matthias Damm.

Dennoch werde an der Immobilie in Rossau festgehalten, betonte er. „Das Erstverteilzentrum hat sich bewährt“, begründete er. Alle Flüchtlinge, die der Landkreis vom Freistaat zugewiesen bekommt, werden zunächst in die umgebaute Produktionshalle gebracht. Dort werden sie registriert, gegebenenfalls medizinisch untersucht und auch mit deutschen Gepflogenheiten vertraut gemacht. „So gewinnen wir Zeit, um eine geeignete Unterkunft für die Menschen zu finden. Es hängt ja immer damit zusammen, wer gerade neu ankommt: alleinreisende junge Männer oder Familien“, so Damm.

