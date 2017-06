Mehr Geld für Teichwirte Der Freistaat Sachsen zahlt 2,56 Millionen Euro aus. Das hat einen besonderen Grund.

93 Teichwirte in Sachsen erhalten in diesen Tagen Geld für die Pflege und naturschutzgerechte Bewirtschaftung ihrer Teiche. Insgesamt werden rund 2,56 Millionen Euro ausgezahlt, vorwiegend für Teiche in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Die Förderung ist gegenüber dem vorigen Jahr um rund vier Prozent gestiegen. Das Geld kommt zu 75 Prozent von der EU, den Rest steuert das Land bei. Darüber informiert das sächsische Landwirtschaftsministerium.

„Die Teichwirtschaft hat in Sachsen Tradition. Geschaffen wurde damit aber ganz nebenbei auch wertvoller Lebensraum“, so Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU). Allein an den Teichen im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft seien mehr als 2 000 teils geschützte Tier- und Pflanzenarten zu finden, darunter See- und Fischadler, Fischotter und Teichfrosch. Ohne Bewirtschaftung wären diese in Gefahr, so Schmidt. Die Förderung der Teichwirtschaft sei damit ein direkter Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Zudem liefern die Teichwirte in Sachsen regional erzeugten Fisch. 2016 waren es allein fast 2 000 Tonnen Karpfen. (SZ)

