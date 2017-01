Mehr Geld für Tagesmütter Die Stadt will den Job attraktiver machen, indem sie unter anderem Hilfe bei Krankheit in Aussicht stellt.

Freut sich darüber, dass die Stadt Tagesmüttern wie ihr nun entgegen kommt: Diane Lehmann, die am Grünen Graben Kinder betreut. © nikolaischmidt.de

Den acht Tagesmüttern in der Stadt winkt ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Insgesamt 62200 Euro will die Stadt ihnen für 2016 nachzahlen. Damit reagiert sie rückwirkend auf Empfehlungen des Landesjugendamtes Sachsen zur Finanzierung von Tagesmüttern. Die Stadt hofft, dass die Tätigkeit einer Tagesmutter so wieder attraktiver wird und die Differenz zwischen den acht vorhandenen und den 13 Tagesmüttern, die es laut Bedarfsplan sein könnten, bald verschwindet.

Zudem gibt es jetzt Lösungen für unvorhersehbare Ausfälle der Tagesmutter. Dann können die Kinder vorübergehend in die Kita „Haus der kleinen Hände“ auf die Johannes-Wüsten-Straße gebracht werden.

Die Tagesmütter in Görlitz freuen sich über die Neuerungen, brechen allerdings nicht in euphorischen Jubel aus. „Wir sind froh und dankbar, dass nach so langer Zeit nun endlich etwas passiert, Vorstöße gab es ja schon oft“, sagt Diane Lehmann, die mit Elternzeit-Unterbrechungen seit 2011 als Tagesmutter arbeitet. In der Anerkennung einer Tagesmutter sieht sie trotzdem noch Nachholbedarf. „Es ist gesellschaftlich noch nicht anerkannt, was wir machen. Aber wir haben ebenso eine große Verantwortung wie andere.“ Zur Kinderbetreuung, die schon anspruchsvoll genug ist, kommen noch Elterngespräche oder Putzen. Deshalb freuen sich Frau Lehmann und ihre Kolleginnen, dass sie sich künftig zumindest mit der Kassiererei nicht mehr belasten müssen. Denn sämtliche Elternbeiträge zieht nun die Stadt ein.

Auf die Notbetreuung für die in der Johannes-Wüsten-Straße fünf Plätze freigehalten werden, sei sie gespannt, sagt Diane Lehmann. Denn hier gelte das Prinzip: Wer zuerst anruft, kann das Kind bringen. Immerhin werden durch die acht Tagesmütter zurzeit 38 Kinder betreut. Im Normalfall versuchen die Tagesmütter, sich gegenseitig zu vertreten. Dazu reichen sie bei der Stadt ihre Urlaubspläne ein und stimmen sich untereinander ab.

Entgegen des Trends in Görlitz steigt im Landkreis die Zahl der Tagespflegen für Kleinkinder. Das Landratsamt registriert derzeit 40 Einrichtungen mit 196 Plätzen, Tendenz steigend. Allerdings seien darunter auch Stellen, die von Kommunen geplant, aber noch nicht besetzt sind.

