Mehr Geld für Tagesbetreuung Freitals Tagesmütter bekommen höhere Beiträge von der Stadt. Die letzte Erhöhung war 2011.

Für Tagesmütter gibt’s jetzt mehr Geld. © Symbolbild: dpa

Die Tagesmütter und -väter in Freital bekommen von der Stadt mehr Geld. Das hat der Stadtrat beschlossen. Er reagiert damit auf die seit Jahren steigenden Betriebskosten, die allgemeine Steigerung der Durchschnittsgehälter im Erzieherbereich und die Anforderungen des Gesetzgebers. Außerdem wird bei der Festsetzung der Geldleistungen in Zukunft berücksichtigt, ob die Kinder im eigenen Haushalt oder in extra angemieteten Räumen betreut werden.

Demnach erhalten Tagesmütter und -väter ab sofort für jedes betreute Kind bis zum vollendeten dritten Lebensjahr und einer neunstündigen Betreuung im separaten Wohnraum eine Summe von 579 Euro pro Monat, 557 Euro gibt es bei der Betreuung im eigenen Wohnraum. Bislang belief sich die Summe in beiden Fällen auf 500 Euro, seit 2011 blieb sie unverändert.

Über die nun angepassten Beiträge hinaus bekommt das Tagespflegepersonal die Beiträge für Alterssicherung, Kranken- und Pflege- und Unfallversicherung erstattet. Außerdem werden die Geldleistungen für bis zu 20 Arbeitstage Urlaub, für bis zu fünf Arbeitstage bei Krankheit und bis zu für Arbeitstage für Weiterbildung pro Jahr fortgezahlt. Diese Regelung gilt seit 2014.

Für die nun beschlossene Erhöhung der Geldleistungen entsteht im städtischen Haushalt ein jährlicher Mehrbedarf von rund 105 000 Euro. (SZ/cb)

