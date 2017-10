Mehr Geld für Straßenbau Die Reparatur der Kottmarer Straßen wird teurer als geplant. Der Gemeinderat hat der Aufstockung des Budgets zugestimmt.

Das Limit für die Baumaßnahmen an Ortsstraßen der Gemeinde Kottmar wurde bereis überzogen. (Symbolbild) © dpa

Kottmar. Die Gemeinde Kottmar braucht in diesem Jahr mehr Geld als geplant für kleinere Reparaturen an Straßen. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt zugestimmt, das Bugdet dafür aufzustocken. Ursprünglich waren 15 000 Euro für kleinere Maßnahmen an Ortsstraßen eingeplant, erklärt Bauamtsleiter Maik Wildner. Das reiche aber nicht, man habe das Limit jetzt schon um 6 000 Euro überzogen. Der Gemeinderat bewilligte noch einmal 14 000 Euro für die Werterhaltung an Straßen in der Gemeinde. Damit stehen nun insgesamt 35 000 Euro in diesem Jahr dafür zur Verfügung. Die Gemeinde kann die Summe aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer nehmen.

Unter anderem müssten noch Schachtdeckel angepasst werden, nennt Maik Wildner ein Vorhaben. (SZ/rok)

