Mehr Geld für Stadträte Die Entschädigung wird nach 25 Jahren erhöht. Die Politiker sprechen von einer moderaten Anpassung fürs Ehrenamt.

Der Aufwand sei deutlich gestiegen, wer sein Mandat ernst nehme, müsse so viel Zeit wie für einen Halbtagsjob investieren, sagen die Freizeit-Politiker. Deshalb waren sich fast alle einig, die Entschädigung für das Ehrenamt zu erhöhen.

Ab der Bekanntmachung im Amtsblatt, was in wenigen Wochen sein wird, gibt es für jeden der 70 Räte mehr Geld. Die Monatspauschale steigt von 400 auf 500 Euro, dazu gibt es wie bisher eine kostenlose Parkkarte oder ein DVB-Abo. Es gehe auch darum, Einsatz zu belohnen, sagt Grünen-Finanzexperte Michael Schmelich. Deshalb bekommen Fraktionschefs dann monatlich 300 statt bisher 100 Euro und auch die Stellvertreter erhalten etwas mehr.

Dazu kommen Sitzungsgelder für Ausschüsse, den Stadtrat, Fraktionssitzungen und so weiter. Für Angestellte steigt der Betrag von 32,50 Euro auf 60 Euro und für Selbstständige von 90 Euro auf 130 Euro. Gleichzeitig gibt es früher einen Aufschlag, wenn die Sitzung mal wieder länger dauert. Auch die Ortsvorsteher, Ortschaft- und Ortsbeiräte bekommen mehr Geld.

Grünen-Fraktionschef Thomas Löser rechnet es an seinem Beispiel vor: Aktuell erhält er zwischen 650 und 750 Euro im Monat, künftig seien es dann etwas mehr als 1 000 Euro. Er sitzt in zwei Ausschüssen. „Die bisherige Entschädigung hat sich nicht mit dem Aufwand gedeckt“, so Löser. Er ist Lehrer, hat seinen Beruf wegen der Politik auf eine Halbtagstätigkeit reduziert. Es könne nicht sein, dass man bestraft werde, wenn man sich engagiert. „Wir sind ja auch nicht nur in den vielen Sitzungen Stadträte, sondern sind für die Bürger da“, sagt er. Das müsse auch ein wenig ausgeglichen werden. Außerdem gehe es auch darum, mit der Verwaltung auf Augenhöhe zu sein, die der Rat kontrolliert.

Insgesamt verdoppeln sich die Ausgaben der Stadt für die ehrenamtlichen Politiker voraussichtlich. Einer Berechnung der Verwaltung zufolge wurden im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Euro dafür benötigt. Die Prognose für 2017 liegt bei 2,2 Millionen Euro. Diese Summe wird sich in Zukunft noch erhöhen. Denn mit dem Beschluss entschied der Rat auch, dass die Entschädigung anhand des Lebenshaltungsindex regelmäßig angepasst wird. Das bedeutet, es gibt eine Art Inflationsausgleich. Zunächst war geplant, dass die Entschädigung immer in den gleichen Schritten wie der Tarif im öffentlichen Dienst erhöht wird. Das wurde aber geändert.

„Es ist so ziemlich das unpopulärste Thema, aber nach so einer langen Zeit mal notwendig“, so Schmelich. Zum Vergleich: Landtagsabgeordnete sind Berufspolitiker. Sie erhalten rund 5 500 Euro monatliche Diät, dazu eine Aufwandspauschale und Pauschalen für persönliche Mitarbeiter. Im Stadtrat waren sich die meisten der Politiker einig, dass die jetzige Erhöhung „moderat“ sei. Nur NPD und AfD enthielten sich.

