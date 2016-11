Mehr Geld für Stadtmarketing Um die Pegida-Delle bei den Touristen abzufangen, sollen neue Märkte erschlossen werden.

Das ist eines von drei Motiven © PR

Ein Mann hüpft über den Fürstenzug, im Hintergrund die Frauenkirche – das ist eines von drei Motiven für die Kampagne 2017 des Dresden Marketing (DMG) „Neues entdecken“. „Wichtig ist die Wiedererkennung“, sagt DMG-Chefin Bettina Bunge. „Ein Bild muss sich in wenigen Sekunden erschließen.“ Deshalb die Frauenkirche.

Bekam Bunge bislang 2,35 Millionen Euro pro Jahr von der Stadt, um möglichst viele Besucher anzulocken, sind nun 500 000 bis eine Million Euro mehr geplant. Auch wegen der sinkenden Touristenzahlen, die auch auf Pegida und die unruhigen Zeiten zurückzuführen seien. Nun werden neue Attraktionen für Besucher gesucht.

Diese, meint Bunge, vor allem in der diesjährigen Eröffnung des Kunstkraftwerks und in dem umgebauten Kulturpalast finden zu können. Letzterer wird am 28. April eingeweiht. Das zusätzliche Geld will Bunge investieren, um mehr Kongresse nach Dresden zu holen. So sollen 2018 etwa 1 200 Reiseveranstalter und -journalisten kommen. Außerdem soll mehr online, digital und in sozialen Medien geworben werden. „Und wir wollen Dresden internationaler vermarkten“, so Bunge. Rund 80 Prozent der Besucher sind Deutsche, das nahe Ausland sei noch ganz gut vertreten. „Aber es gibt Regionen, wo man uns noch nicht gut kennt“, sagt die DMG-Chefin. Defizite gebe es in China, Skandinavien, aber auch Spanien, Portugal und Italien. Für Südeuropäer sei es hier zu kalt. Das werde aber auch keine Kampagne ändern.

Wie viel Geld es mehr gibt, entscheide vor allem der Stadtrat, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). „Ich habe aber auch noch Geld bei mir ,geparkt‘ – für eine Bonuskarte für Touristen und für die Stärkung des Marketings.“ (SZ/awe)

