Mehr Geld für Stadtbad-Neubau Der Freistaat stellt Glashütte eine höhere Fördersumme in Aussicht. Dennoch bleibt eine Finanzierungslücke.

Ende Juni entscheidet der Stadtrat, ob für mehr als sechs Millionen Euro ein Neubau am Folgenhang errichtet wird.

Der Sommer steht vor der Tür. Während andernorts schon gebadet werden kann, wird in Glashütte noch über einen möglichen Stadtbad-Neubau diskutiert. Jetzt bahnt sich eine Entscheidung an. Denn mittlerweile ist klar, dass Glashütte auf eine sehr hohe Förderung hoffen kann. Damit könnte die Stadt Ersatz für das beim Hochwasser 2013 zerstörte Bad schaffen.

Wie Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) im jüngsten Stadtrat informierte, hat der Freistaat Sachsen der Stadt eine siebenstellige Summe in Aussicht gestellt. Konkret äußerte sich der Freistaat nicht. Zwischen den Zeilen könne man herauslesen, dass die Stadt voraussichtlich mit bis zu 4,6 Millionen Euro rechnen könne, sagt Dreßler. In dem Schreiben, das der SZ vorliegt, begründet der Freistaat auch, wie es zu dieser Summe gekommen ist. Grundlage dafür sind Untersuchungen der Stadt.

Die ließ drei mögliche Standorte von einem Ingenieurbüro bewerten. Es prüfte Flächen am Folgenhang Glashütte, am Haltepunkt in Niederschlottwitz und am Ortseingang in Luchau. Die Planer kamen zum Schluss, dass die Stadt bei allen drei Standorten mit hohen Investitionskosten rechnen müsste. Die Summen lagen zwischen 4,6 Millionen Euro und 6,1 Millionen Euro. Bei der Bewertung hatte Luchau am besten abgeschnitten. Dort wären auch die möglichen Investitionskosten am geringsten.

Doch der Stadtrat entschied, den Standort am Folgenhang näher zu untersuchen. Dieser sei zentral und ist von der Kernstadt gut zu erreichen. Gas und Strom liegen an, hieß es zur Begründung. Der Bau selbst wurde nicht in Auftrag gegeben. Denn der Freistaat teilte der Stadt im Juli 2016 über die Sächsische Aufbaubank (SAB) mit, dass diese mit einer Förderung in Höhe von 745 000 Euro rechnen könne. Bis dahin ging das Land davon aus, dass das alte Bad wieder aufgebaut werden könne. Zwischenzeitlich konnte Glashütte aber nachweisen, dass das nicht möglich ist.

Die Stadt berief sich auf das Landratsamt. „Der Wiederaufbau des Bades ist baurechtlich nicht zulässig“, teilte der Erste Beigeordnete des Landrates, Heiko Weigel, mit. Das alte Bad stehe hinter dem Prießnitzdamm, begründete er. Muss hier nach einem starken Regen oder nach der Schneeschmelze Wasser angestaut werden, könnte das Bad erneut massiv beschädigt werden. Zudem bestehen im Hochwasserfall nur sehr kurze Vorwarnzeiten. Diese reichten nicht aus, um das Gelände rechtzeitig zu beräumen. Mit dieser Begründung ging Glashütte in Widerspruch zum ersten Fördermittelbescheid. Nun reagierte der Freistaat. Dieser stellte nicht die beantragten 6,1 Millionen Euro, sondern maximal 4,6 Millionen Euro und damit 1,5 Millionen Euro weniger in Aussicht. Das Land ist nur bereit, so viel Geld zu geben, wie die wirtschaftlichste Lösung kosten würde.

Eine konkrete Fördersumme nannte der Freistaat nicht. Um diese festlegen zu können, müsste die Stadt weitere Unterlagen einreichen, teilte das Land mit. So sieht es auch die Sächsische Aufbaubank, die das Fördergeld im Auftrag des Freistaates ausgibt. Demnach ist eine „umfassende baufachliche Prüfung“ der Unterlagen notwendig. Die bisher eingereichten seien aber „nicht ausreichend“, sagt SAB-Sprecherin Beate Barsch. Dreßler räumte das in der jüngsten Stadtratssitzung ein. Grund seien die enormen Kosten für diese Feinplanung. Er rechne mit rund 300 000 Euro. Diese Planung wolle die Stadt erst in Auftrag geben, wenn der Stadtrat eine Grundsatzentscheidung getroffen hat. Die soll am 20. Juni im Stadtrat gefällt werden. Die Abgeordneten sollen entscheiden, ob Glashütte ein neues Bad am Folgenhang bauen lässt.

„Gegenwärtig wird die Vorlage in den Ausschüssen vorberaten“, sagt Dreßler. Dabei geht es auch um die zu erwartenden Betriebs- und Personalkosten. Nach letzten Berechnungen würden diese bei etwa 130 000 Euro im Jahr liegen.

