Mehr Geld für Sportvereine Die Steuereinnahmen sprudeln, der Freistaat ist spendabel. Der Landkreis hat viel zu verteilen. Die SZ sagt, wer profitiert.

Auch bei der Sportförderung streckt sich der Landkreis: Zur Unterstützung der Vereine sollen ab nächstem Jahr 75 000 Euro mehr verteilt werden. © Archivfoto: Christian Kluge

Schulen und Straßen, Sport und schnelles Internet – der Kreis Bautzen will massiv investieren. Das geht aus dem Haushaltsentwurf für die nächsten beiden Jahre hervor, den die Verwaltung am Montag im Kreistag präsentiert hat. Darin enthalten sind millionenschwere Bauvorhaben. Aber auch Sportvereine sollen profitieren.

Möglich ist das durch höhere Fördergelder von Freistaat und Bund. Zugleich sprudeln die Steuereinnahmen. Und die Ausgaben für Asyl fallen geringer aus als erwartet. Deshalb will der Kreis die Städte und Gemeinden entlasten, die über die Kreisumlage einen großen Anteil zum Etat beitragen. Die Umlage soll für zwei Jahre leicht abgeschmolzen werden.

Die Schulen: Große Pläne für Kamenz, Königsbrück und Malschwitz

Nach längerem Hickhack hatten sich der Kreis und die Stadt Kamenz auf ein neues Schulkonzept in der Lessingstadt geeinigt – und allen voran auf die Finanzierung. Für fast 35 Millionen Euro sollen bis 2020 die Lessingschule und die Oberschule an der Saarstraße saniert und erweitert werden. Mehr als vier Millionen Euro kommen aus der Kreiskasse. In den Erweiterungsbau der Oberschule in Königsbrück werden über 3,5 Millionen investiert. Zudem wechselt die Oberschule Baruth in die Trägerschaft des Kreises. Bis 2021 sind für die Sanierung 9,6 Millionen Euro eingeplant.

Die Straßen: Jedes Jahr zwölf Millionen Euro für marode Holperpisten

Knapp 800 Kilometer umfasst Straßennetz, für dessen Erhalt und Ausbau der Kreis zu sorgen hat. Vielen der Straßen sind reparaturbedürftig, vielerorts herrscht seit Jahren Handlungsbedarf. Der Etat weist für 2017 und 2018 jeweils zwölf Millionen Euro für den Straßenbau aus, aufgelistet sind etwa 50 Vorhaben. Investiert wird aber nicht nur in Asphalt für Autos: Für neue Radwege sind jährlich 730 000 Euro eingeplant.

Der Sport: Zwei neue Turnhallen und mehr Geld für Sportvereine

Mit der Sanierung der Oberschule in Baruth will der Landkreis dort ab 2018 auch eine neue Sporthalle errichten. Dafür sind 2,4 Millionen Euro eingeplant. Schon im Frühjahr 2017 ist der Baustart der neuen Zweifeldhalle neben der Oberschule in Ottendorf-Okrilla angepeilt. Das in der Gemeinde seit inzwischen fast zwei Jahrzehnten diskutierte Vorhaben kostet etwa fünf Millionen Euro. Doch auch in anderen Ecken des Kreises können sich die Mitglieder der Sportvereine freuen: Der Landkreis möchte die Sportförderung erhöhen. Statt wie bisher 475 000 Euro will die Verwaltung in den kommenden beiden Jahren jeweils 550 000 Euro als Unterstützung zahlen. Das zusätzliche Geld soll vor allem dem Kinder- und Jugendsport und sozial schwachen Familien zugute kommen.

Das schnelle Internet: Bis 2019 rasantes Netz in allen Ecken

Bis zu 200 Millionen Euro will der Landkreis in den nächsten Jahren in den Ausbau des Internets investieren. Bund und Land stellen einen Großteil des Geldes zur Verfügung, der Kreis muss sich je nach Höhe der tatsächlichen Kosten mit einem Eigenanteil von bis zu 20 Millionen Euro daran beteiligen. Der Plan sieht vor, bis Ende 2019 flächendeckend Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von 30 Megabit und mehr zu schaffen. Dazu werden überall dort, wo das noch nicht der Fall ist, die Netze ausgebaut. Von der Turbo-Internet-Offensive werden voraussichtlich mehr als 30 000 Haushalte und knapp 4 500 Firmen profitieren.

