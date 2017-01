Mehr Geld für Segler Die Sportvereine Schönau-Berzdorf und TJ Delfin Jablonec haben für ihre Projekte am Berzdorfer See mehr Geld zur Verfügung. Wofür sie es ausgeben, wissen sie bereits.

Ansegeln auf dem Berzdorfer See Ende April 2014. © Nikolai Schmidt

Die Segler vom Sportverein Schönau-Berzdorf und dem tschechischen Verein TJ Delfin Jablonec haben dieses Jahr für ihre Projekte mehr Geld zur Verfügung. Gemeinsam haben beide Vereine Fördermittel beantragt, rund 7000 Euro bekommen sie. Wofür das Geld ausgegeben werden soll, steht bereits fest.

Wie Alexander Schill vom SV Schönau-Berzdorf mitteilt, sollen unter anderem mehrere internationale Trainingslager für Segler und Surfer stattfinden. Das Geld soll auch für die Nachwuchsförderung genutzt werden: Die Wassersportler planen ein Segelcamp für Kinder und Jugendliche an der Blauen Lagune am Berzdorfer See. Ein Teil wird auch in die Segelausstattung gehen.

Matthias Fiebig, Leiter der Wassersportabteilung beim Sportverein Schönau-Berzdorf, hofft, dass sich der Segelstützpunkt an der Blauen Lagune durch die Zusammenarbeit mit tschechischen und polnischen Seglern und die finanzielle Unterstützung langfristig zu einem zentralen Anlaufpunkt für die Segler in der gesamten Neißeregion entwickelt. (SZ)

