Mehr Geld für Schulen und Straßen Es ist ordentlich was übrig geblieben. Das soll komplett investiert werden, fordert die CDU-Fraktion im Radebeuler Stadtrat.

Ganz hübsch, was Radebeul zum Jahresabschluss in der Haushaltskasse übrig hat. Stadtkämmerin Kerstin Kramer nennt rund vier Millionen Euro aus Posten, die nicht ausgegeben wurden, vor allem aber auch Mehreinnahmen.

Die CDU-Fraktion im Stadtrat sagt auch gleich, was mit dem Geld gemacht werden soll. Nämlich zügig in Investitionen gesteckt. Das Geld solle für die städtische Basisinfrastruktur verwendet werden, schreibt Fraktionschef Ulrich Reusch im Antrag für die nächste Stadtratssitzung am 8. März im Ausweichquartier Goldener Anker, weil im Rathaus gebaut wird.

Gemeint sind Schulen und Kindertagesstätten, das Hauptstraßennetz, Vorhaben in Sanierungsgebieten, Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaftskraft in Gewerbegebieten sowie für den geplanten dritten Sportplatz und einen Kleinfeldspielplatz. Damit das auch wirklich so passiert, solle die Stadtverwaltung in der jährlichen Haushaltsberatung die Einhaltung dieses Beschlusses schriftlich nachweisen.

Als Grund für die Beschluss nennt Reusch die Sicherung und Stärkung der städtischen Infrastruktur ohne neue Kreditaufnahmen. Dies sei ein wichtiger Baustein zur erfolgreichen Behauptung Radebeuls im interkommunalen Standortwettbewerb. Der CDU-Fraktionsvorsitzende: „Der gesamtdeutsche Solidarpakt läuft Ende 2019 aus. Zudem ist ein weiterer Rückgang der EU-Regionalförderung mit Auslaufen der jetzigen Förderperiode Ende 2020 absehbar.“ Dafür müsse sich die Stadt wappnen. (SZ/per)

