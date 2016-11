Mehr Geld für Schulen Das Land will die Fördermittel aufstocken. Für ein Haus könnte es die Rettung sein.

© Symbolfoto: dpa

Immer noch werden neue Schulhäuser in Dresden gebraucht, viele marode Häuser warten auf eine Sanierung. Nun haben sich die Regierungsfraktionen des Landes dazu entschlossen, in den kommenden beiden Jahren deutlich mehr Geld für den Schulhausbau bereitzustellen. Insgesamt erhalten die sächsischen Kommunen 60 Millionen Euro pro Jahr, also zehn mehr als zunächst geplant. Wird das Geld wie in den Vorjahren nach den Schülerzahlen verteilt, würde Dresden etwa 16 Millionen Euro bekommen. Das Förderprogramm soll sich auch diesmal vornehmlich an der Zahl der Schüler orientieren, heißt es von der SPD. Allerdings sei noch nicht klar, ob weitere Kriterien herangezogen würden. Am Freitag soll im Schulausschuss über die Änderung im Haushaltsentwurf abgestimmt werden. Anschließend muss der Landtag noch sein Okay geben. „Dass die kreisfreien Städte einen großen Teil davon abbekommen, halte ich für gerechtfertigt“, sagt Lothar Bienst, der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, der SZ. Sie hätten die größten Herausforderungen zu bewältigen und müssten nicht nur Schulen sanieren, sondern sogar neu bauen. Der anhaltende Zuzug sowie politische Fehler in der Vergangenheit machten den Investitionsbedarf in Dresden besonders hoch, sagt der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Albrecht Pallas. Bei dem Schulpaket soll es sich um ein Fachförderprogramm handeln, bei dem die Stadtverwaltung Geld in einem vereinfachten Verfahren beantragt.

In Dresden schaffte es das dringend sanierungsbedürftige Zeigner-Berufsschulzentrum nicht auf die Liste des letzten Förderprogramms. Vor allem Brandschutzmängel bereiten in dem Haus an der Melanchtonstraße Probleme. Für die Sanierung und Erweiterung braucht die Stadt Fördermittel, um die Gesamtfinanzierung des 27 Millionen Euro teuren Projekts zu sichern. (SZ/sr)

