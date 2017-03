Mehr Geld für schnelles Internet Um auch in Karsdorf hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, sollen Fördermittel fließen.

© Symbolfoto: dpa

Die Stadt treibt den Breitbandausbau für das schnelle Internet weiter voran und will beim Bund Fördermittel für weitere Investitionen beantragen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat nun gefasst. Darin geht es um 50 000 Euro, die für Beratungsleistungen verwendet werden können. Rabenau will das Geld verwenden, um auszuloten, wie der Ortsteil Karsdorf ans schnelle Internet angeschlossen werden kann. Zudem soll eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden.

Die Telekom hat bereits in Spechtritz, Lübau, Rabenau und Obernaundorf gebaut. Dort liegen nunmehr Surfgeschwindigkeiten von 50 bis 100 Megabit pro Sekunde an. In Oelsa wird dieses Jahr noch gebaut. Demnächst werden im Stadtkern Rabenau weitere Glasfaserverbindungen bis in die Wohnhäuser verlegt, dann sind dort sogar 200 Megabit pro Sekunde möglich. (hey)

