Mehr Geld für Sachsens Nahverkehr Die Staatsregierung beschließt die Finanzierung bis 2027. Vor allem der ländliche Raum profitiert.

Busbahnhof Meißen. © Claudia Hübschmann

Dresden. Die befürchtete große Stilllegung von Bahnstrecken in Sachsen ist vom Tisch, die Verkehrsverbünde erhalten in den nächsten Jahren mehr Geld. Die Staatsregierung hat am Dienstag die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bis 2027 abgesegnet.

Demnach werden 2017 – inklusive dem Geld für Schmalspurbahnen – rund 457 Millionen Euro ausgereicht, 23 Millionen mehr als 2016. Bis 2027 sollen sich die Zuweisungen aus den Regionalisierungsmitteln des Bundes kontinuierlich erhöhen, heißt es aus Sachsens Wirtschaftsministerium. Der Freistaat wolle auch die ÖPNV-Investitionsförderung fortsetzen. So erhielten die Träger des Nahverkehrs „eine langfristige Planungs- und Finanzierungssicherheit auf sehr hohem Niveau“, sagt Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Die ländlich geprägten Nahverkehrsräume Oberlausitz-Niederschlesien und Vogtland würden besonders profitieren.

Den Angaben zufolge erhalten die Zweckverbände Verkehrsverbund Oberelbe 117,9 Millionen und Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien 50 Millionen Euro. Sie sind für Dresden und Ostsachsen zuständig. Der Verkehrsverbund Oberelbe ist zufrieden. Er bekommt jährlich über drei Millionen Euro mehr. „Wir können damit das bestehende Angebot absichern und auf einigen Strecken ausbauen“, heißt es gegenüber der Sächsischen Zeitung.

Der Nahverkehr in Sachsen wird von den Landkreisen und kreisfreien Städten organisiert. Dafür gibt es fünf Zweckverbunde mit eigenen Tarifen und Regeln.

