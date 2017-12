Mehr Geld für Rettungsdienstler

Radeberg. Im seit Monaten tobenden Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem DRK Rettungsdienst in Radeberg wird es vorerst keine weiteren Streiks mehr geben. Wie Verdi-Verhandlungsführer André Urmann mitteilt, haben sich beide Seiten auf eine deutliche Entgeltsteigerung geeinigt.

Das Deutsche Rote Kreuz in Dresden und die Gewerkschaft haben sich darauf verständigt, dass die etwa 200 Rettungsdienstbeschäftigten in Dresden, Radeberg und Pulsnitz monatlich einen Festbetrag in Höhe von 121 Euro zusätzlich zu ihrem Lohn erhalten. Gleichzeitig werden die Funktionszulagen und der Zuschlag für Nachtarbeit verbessert, so die Gewerkschaft. Insgesamt erhöhen sich die Entgelte der Retter ab 2018 damit um gut zehn Prozent. Laut Verdi stelle diese Einigung allerdings ein Zwischenergebnis dar. Beide Seiten setzen zeitnah die Tarifverhandlungen für einen vollumfänglichen Tarifvertrag fort, so André Urmann.

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Streiks beim Rettungsdienst in Radeberg gekommen, von dem der Krankentransportbereich betroffen gewesen war. (SZ)

