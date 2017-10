Mehr Geld für Polizeischule Für den Neubau einer Schießanlage erhält Rothenburg knapp vier Millionen Euro aus dem Zukunftssicherungsfonds.

Der Komplex der Polizeifachhochschule aus der Vogelperspektive © André Schulze

Die Polizei-Hochschule Rothenburg darf sich über einen Geldsegen freuen. Denn am Mittwoch wurden im Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags insgesamt 12,86 Millionen Euro aus dem Zukunftssicherungsfonds für Investitionen in Schulen und Einrichtungen der Polizei bewilligt. Dies erklärte der Sprecher für Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie Verkehrspolitik und SPD-Landtagsabgeordnete aus der Oberlausitz, Thomas Baum, am Donnerstag.

Davon gehen etwa 3,82 Millionen Euro an Rothenburg. Damit sollen in erster Linie die Erweiterung sowie ein Neubau der Raumschießanlage finanziert werden. „Wir erfüllen damit erneut unsere Zusage, das Geld aus dem Zukunftssicherungsfonds für besonders drängende Vorhaben zu verwenden und davon profitiert ganz besonders die Polizei-Hochschule in Rothenburg“, sagt Baum. Dies zeige auch, dass die Koalition handle.

Doch nicht nur Rothenburg profitiere laut Baum von der neuerlichen Freigabe von Geldern: „Damit werden sich Lehr- und Lernbedingungen in vier Schulen sowie die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in vier Einrichtungen der Polizei in absehbarer Zeit deutlich verbessern.“ Zudem soll dies nicht die letzte finanzielle Hilfe für die Polizei gewesen sein.

Allein im Zukunftssicherungsfonds stünden für diesen Bereich noch gut 30 Millionen Euro zur Verfügung. Über eine Bewilligung dieser Gelder könne jedoch erst entschieden werden, wenn die Planungen für weitere Projekte vorangeschritten sind. „Dazu zählen unter anderem das Polizeirevier Plauen und das Autobahnpolizeirevier Bautzen, die schon lange auf eine Lösung warten“, zählt der SPD-Politiker auf.

In der Polizeischule Rothenburg sollen künftig 450 Beamte ausgebildet werden. Dafür soll ab 2018 durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement ein neuer Campus errichtet werden. (SZ)

