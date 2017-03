Mehr Geld für modernes Stadtamt? Herrnhut hofft auf ein neues Förderprogramm für seine Baupläne. Zweimal hat die Stadt dabei schon Glück gehabt.

Herrnhuts Stadtamt braucht eine Verjüngungskur. Die Stadt bewirbt sich dafür bei einem neuen Förderprogramm, das gute Bedingungen verspricht. © Matthias Weber

Dass Herrnhut sein Stadtamt in diesem Jahr sanieren will, ist seit einiger Zeit klar. Nun hofft Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste), durch ein neues Förderprogramm mit weniger eigenen Anteilen am Ende sogar ein bisschen mehr stemmen zu können und somit die Stadtkasse zu entlasten. Gleichzeitig würde die Stadt aber im Laufe dieses und des nächsten Jahres ein technisch und auch optisch runderneuertes Stadtamt erhalten.

Im vergangenen Juli hatten die Stadträte beschlossen, ab Herbst 2017 zunächst Elektrik und Sanitär zu erneuern sowie im Erdgeschoss auch Maler- und Bodenlegerarbeiten einzuplanen. Für 2018 sah die Stadt vor, zudem eine Fassadenerneuerung sowie Brandschutzverbesserungen anzugehen. Kostenpunkt insgesamt sind etwa 500 000 Euro. Aus dem Stadtsäckel selbst müssten bei dem damals anvisierten Förderprogramm etwa 142 500 Euro kommen.

Nun ist der Stadt empfohlen worden, sich mit ihrem Rathaus-Projekt in einem anderen Förderprogramm zu bewerben. Unter der Überschrift „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ könnte Herrnhut im besten Fall etwa 200 000 Euro an eigenen Geldern einsparen, erhielte aber die gleichen oder gar mehr Leistungen. Deshalb stimmten die Räte auch dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Versuch zu unternehmen und sich bei diesem Programm zu bewerben.

Immerhin hat die Stadt in diesem Jahr schon bei zwei anderen Vorhaben Glück und kommt nun zum Zuge: Zum einen wird die Erneuerung des Bahnhofsvorplatzes über Mittel aus diesem Programm deutlich günstiger finanziert. Und auch für die seit Jahren anstehenden Sanierungsarbeiten an der Ruppersdorfer Grundschule ist nun der Zuschlag da. Auch hier sollen erste Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen.

Ob Herrnhut nun auch beim Rathaus Glück hat, ist noch unsicher. Natürlich würde eine Sanierung auch mit dem bisher vorgesehen Förderprogramm funktionieren – allerdings im Vergleich zu den neuen Möglichkeiten „ein bisschen wie mit angezogener Handbremse“, sagt Riecke. Dass es im Rathaus einiges zu tun gibt, ist unzweifelhaft: Bislang war nur das Nötigste gemacht worden, rund 600 000 D-Mark, so bilanzierte Riecke die letzten Jahrzehnte, seien ins Stadtamt geflossen. Das macht sich nun immer deutlicher bei Elektroausstattung und Netzwerktechnik bemerkbar.

