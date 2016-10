Mehr Geld für mehr Studenten Jahrelang kein Bafög gekriegt? Nicht verzagen, sondern noch mal beantragen. Durch neue Regelungen gibt’s neue Chancen.

Der Appell ist derzeit deutlich: Unbedingt einen Bafög-Antrag stellen! Das Dresdner Studentenwerk weist die Studenten derzeit vehement darauf hin. Seit 1. August gelten neue Regelungen fürs Bafög. Damit kommen nun auch Studenten in den Genuss des Geldes, die vorher keinen Anspruch darauf hatten. Um es zu bekommen, steht aber erst mal das Ausfüllen der umfangreichen Antragsformulare an. Doch für diese Hürde gibt es Hilfe.

Antragsflut: Studentenwerk rechnet mit mehr Bafög-Empfängern

Im Jahr 2015 bearbeitete der Geschäftsbereich Studienfinanzierung des Dresdner Studentenwerks insgesamt 12 664 Bafög-Anträge. Insgesamt wurden Studienfördermittel in Höhe von 53,5 Millionen Euro an die Studenten ausgezahlt. Eine Menge, doch weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Antragsteller war im vergangenen Jahr nämlich um fast zehn Prozent gesunken. 2014 waren noch 56,4 Millionen Euro geflossen. Mit der Bafög-Novelle rechnet das Studentenwerk zu Beginn des jetzigen Wintersemesters mit deutlich mehr Studenten, die die Formulare einreichen.

Früher mal abgelehnt: Unbedingt zum Wiederholungstäter werden

Wer mit seinem Antrag in den Vorjahren gescheitert ist, sollte es erneut probieren. Eine wichtige Veränderung sind nämlich die neuen Freibeträge für das Einkommen der Eltern. Damit liegt deren Einkommensgrenze, die für den Anspruch auf Bafög wichtig ist, jetzt deutlich höher. Wer bisher keine Förderung erhalten hat, weil die Eltern zu viel verdient haben, hat durch die Änderungen nun möglicherweise doch einen Anspruch auf das Geld.

Nebenjobs: Studenten dürfen mehr verdienen

Wer neben dem Studium arbeiten geht, hatte bisher das Nachsehen beim Bafög, wenn er mehr als 400 Euro pro Monat verdiente. Auch das ist jetzt vom Tisch. Künftig dürfen sich Fleißige nebenbei 450 Euro dazuverdienen, ohne dass sich das auf den Anspruch auf Bafög auswirkt. Wer sein Geld gerne spart, darf das nun noch beflissener tun. Die Grenze für anrechenbares Vermögen wurde ebenfalls angehoben. Wer bisher mehr als 5 200 Euro auf dem Konto hatte, dem wurde das Bafög gemindert. Künftig gilt die neue Grenze. Dann wird das Vermögen erst ab 7 500 Euro für den Bafög-Antrag und die Berechnung herangezogen.

Geld: So viel Bafög gibt es jetzt für den Einzelnen

Beim Geld wird klar unterschieden, ob der Student noch bei seinen Eltern wohnt oder nicht. Ohne Kranken- und Pflegeversicherung bekommt der Student hier 451 Euro. Wer allein in einer Wohnung oder WG lebt, bekommt 649 Euro. Mit Kranken- und Pflegeversicherung sind es sogar 735 Euro. Der Kinderbetreuungszuschlag für Studierende, die mit ihren eigenen Kindern unter zehn Jahren im eigenen Haushalt leben, erhöht sich auf 130 Euro für jedes Kind.

Notfall: Hier gibt es in Dresden Hilfe im Antragsdschungel

Wer sich im Bafög-Wirrwarr nicht zurechtfindet, muss nicht verzweifeln. Im Studentenwerk gibt es Hilfe im Servicebüro. Das befindet sich in der Hauptgeschäftsstelle des Studentenwerks, in der fünften Etage auf der Fritz-Löffler-Straße in Dresden. Auch telefonisch sind die Mitarbeiter bei Fragen erreichbar.

Hilfe beim Bafög-Antrag unter Telefon 0351 4697526

