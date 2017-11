Mehr Geld für Kitas Der Stadtrat hat entschieden, dass es vorerst keine Reserve an Erzieherinnen gibt.

Der ursprüngliche Plan ist weit mehr als ein Jahr alt und sollte 25 zusätzliche Stellen für Erzieherinnen in der Stadt bringen. Mit einem Stellenpool hätte bei Engpässen schnell reagiert werden können. Jetzt, nach mehreren Beratungsrunden, verständigte sich der Stadtrat darauf, den rund 300 Dresdner Kitas einen Zuschuss von insgesamt einer Million Euro in diesem Jahr und 1,5 Millionen Euro 2018 zu gewähren. CDU-Stadträtin Daniela Walter kritisierte, dass Linke, Grüne und SPD dafür so lange gebraucht hätten. „Der Pool hätte die Personalsituation nicht verbessert. Es gibt bereits jetzt Probleme, geeignetes Personal zu finden.“ Linke, Grüne und SPD betonten, dass sie die Finanzspritze nur als ersten Schritt unterstützen. „Es gibt offensichtlich Probleme. Der Krankenstand ist in einigen Kitas deutlich höher als in anderen“, so Tina Siebeneicher (Grüne). Da müssen die Ursachen untersucht werden. Tilo Kießling (Linke) sprach von einem „Gießkannenprinzip“. Das sei dauerhaft nicht gut. Parallel werde nach anderen Ideen gesucht. Schließlich gehe es um rund 300 000 Kinder, die in der Stadt betreut werden. Für sie gelte es, ein System zu finden, das die Situation klar verbessert. Spätestens 2019 solle neu entschieden werden. (SZ/awe)

