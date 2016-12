Mehr Geld für Kita-Erzieherinnen Nach zwölf Jahren kommt das erste Gehaltsplus. Doch es gibt auch weniger gute Nachrichten.

Das Erzieher-Personal in den Kindereinrichtungen der Röderaue kann sich auf steigende Gehälter einstellen. Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan der Leuchtpunkt gGmbH mehrheitlich beschlossen. Das Unternehmen gehört zu hundert Prozent der Gemeinde und betreibt die Kinder-Einrichtungen im Gemeindegebiet wie die Kitas in Frauenhain und Pulsen.

Leuchtpunkt-Vize-Chefin Kerstin Herklotz sagte, die Gehälter seien in den vergangenen zwölf Jahren unverändert geblieben. Es braucht aber gutes Personal in den Einrichtungen, daher habe man sich zu dem Schritt entschlossen. Teilweise erhalten die Mitarbeiterinnen ein 13. Gehalt, andere Weihnachtsgeld. Belohnen wolle man aber vor allem Qualifikation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Alter und die Anzahl der eigenen Kinder dagegen nicht, so Herklotz.

Gleichwohl werden die Einrichtungen künftig mit weniger Personal um die Runden kommen müssen. Im Zuge des angeordneten Sparkurses für die Gemeinde haben die Räte beschlossen, dass mehrere Hilfskräfte 2017 Jahr entlassen werden. Deren Aufgaben muss das Erzieherpersonal übernehmen. (ewe)

zur Startseite