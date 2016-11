Mehr Geld für Herlac-Mitarbeiter Die 65 Mitarbeiter können sich über 3,1 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung freuen. Die Verhandlungen waren zäh.

Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter der Herlac Coswig GmbH steigen ab 1. Januar um 3,1 Prozent. Mit dem Novembergehalt gibt es zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 600 Euro, um das fehlende Weihnachtsgeld auszugleichen. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 31. Januar 2018. Das teilt die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie mit.

Laut Gewerkschaft gab es im Vorfeld einen Verhandlungsmarathon, in dem zäh gerungen wurde. Nun würden die Beschäftigten trotz herausfordernder Branchensituation angemessen am unternehmerischen Erfolg beteiligt, für den sie tagtäglich arbeiten gehen, so Verhandlungsführer und Gewerkschaftssekretär Norbert Winter. „Die deutsche Lackindustrie gehört zwar zur Chemiebranche, steht aber schon seit Jahren vor großen Herausforderungen. Insofern ist dieser Abschluss sehr gut für die Beschäftigten, ohne das Unternehmen zu überfordern“, so Norbert Winter weiter.

Insbesondere die sächsischen Lackfabriken haben traditionell gute Wirtschaftsbeziehungen nach Osteuropa und Russland. Die wirtschaftliche Krise dort und der schwache Rubel setzen darum den hiesigen Firmen sehr zu. „Deshalb freue ich mich über dieses Ergebnis. Es ist ein positives Signal an die Belegschaft“, sagt Winter.

Herlac Coswig hat eine fast 200-jährige Standortgeschichte und produziert verschiedene Holz- und Industrielacke. Die Palette reicht von Standardprodukten bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die industrielle Verarbeitung. Das Unternehmen ist Teil der Mipa-Gruppe und beschäftigt etwa 65 Arbeitnehmer.

