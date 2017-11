Mehr Geld für Hauseigentümer Das Sanierungsgebiet in Stolpens Innenstadt wurde erweitert. Vor allem, um mehr Geld auch an Private auszuschütten. Und das geht so.

Das Vorwerk in Stolpen ist ein historisch gewachsenes Wohnquartier. Das Gebiet sollte bereits einmal in das Fördergebiet aufgenommen werden. Damals wurde es durch den Freistaat gestrichen. In einem zweiten Anlauf klappt es jetzt. © Dirk Zschiedrich

Das Fördergebiet Stolpen-Kernstadt ist gewachsen. So wurde unter anderem das historische Vorwerk mit aufgenommen. Ziel sei es, noch mehr private Hausbesitzer zu animieren, ihre Gebäude zu sanieren und dafür auch Fördermittel zu bekommen, sozusagen aus Liebe zum Quartier, sagt Uwe Steinacker von der Stadtentwicklung GmbH Dresden, die das Projekt betreut. Noch bis Ende 2021 läuft das Förderprogramm. Allerdings raten die Projektentwickler dazu, dass Hauseigentümer nicht so lange warten sollten, sondern sich schnell entschließen, bevor die Zuschüsse aufgebraucht sind.

Welche Arbeiten haben eine Chance, bezuschusst zu werden?

Mit dem Förderpogramm soll die Gebäudesanierung unter Beachtung des Denkmalschutzes unterstützt werden. Es geht um die Aufwertung des Wohnumfeldes und um den Erhalt und die Verbesserung sozialer Infrastruktur. Gefördert wird die Modernisierung und Instandsetzung an der Gebäudehülle bis zu 30 Prozent der Baukosten, maximal gibt es einen Zuschuss in Höhe von 35 000 Euro. Dazu gehören Arbeiten an Dach und Fassade und die Trockenlegung von Gebäuden sowie das Anbringen einer Wärmedämmung. Neue Türen und Fenster werden ebenfalls gefördert. Auch wer seinen Hauseingang barrierefrei gestalten will, kann Fördermittel beantragen.

Für welche Arbeiten gibt es keine Zuschüsse?

Nicht gefördert werden Maßnahmen, die ohne Vertrag mit der Stadt begonnen wurden und auch solche, die nicht vertragskonform ausgeführt werden. Zuschüsse gibt es nicht für reine Instandhaltungsmaßnahmen, also für Schönheitsreparaturen. Das Gleiche gilt auch für Luxusmodernisierungen oder auch Neubauten.

Gibt es Geld für den Abriss von alten Gebäuden?

Wenn das Gebäude aus städtebaulichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gehalten werden kann, gibt es einen Zuschuss für den Abriss in Höhe von 50 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche. Voraussetzung ist der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung mit der Stadt noch vor der Auftragsvergabe.

Und wie kommen Hauseigentümer nun an die Fördermittel?

Zuerst muss man einen Termin mit der Stadtverwaltung oder der Stadtentwicklungsgesellschaft vereinbaren. Ein Bautechniker kommt dann aufs Grundstück, er nimmt vorhandene Mängel und Missstände auf. Mit einem Bericht und einer Kostenschätzung erhält der Hauseigentümer einen ersten Überblick. Danach sind Kostenvoranschläge einzuholen und ein weiterer Termin mit der Stadt zu vereinbaren. Auf dieser Basis wird die Fördersumme errechnet. Dann muss das Ganze durch den Stadtrat. Am Ende wird eine Vereinbarung mit der Stadt abgeschlossen, in der alle Punkte geregelt sind. Nun kann das Bauvorhaben starten. Um an die Zuschüsse zu kommen, müssen die bezahlten Rechnungen bei der Stadtentwicklung eingereicht werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten und wenn auch die Rechnungen geprüft sind, gibt es den Rest an Fördermitteln.

Weitere Informationen zum Fördergebiet und Ähnlichem gibt es auch auf der Internetseite www.stolpen.de

