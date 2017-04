Mehr Geld für Gemeinderäte? Für ehrenamtlich Tätige soll die Aufwandsentschädigung erhöht werden. Dafür wurde jetzt von der CDU-Fraktion in Bannewitz ein Antrag gestellt.

In der Gemeinde sollen die Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige erhöht werden. Derzeit erhalten Gemeinderäte und Ausschussmitglieder einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 20,50 Euro. Als Sitzungsgeld je Sitzung und je angefangene drei Stunden kommen 10,20 Euro hinzu. Die beiden ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters erhalten anstelle des Grundbetrages eine Entschädigung in Höhe von 40,90 Euro.

Auf Antrag der CDU-Fraktion in Bannewitz sollen die Aufwandsentschädigungen nun erhöht werden. Statt 20,50 Euro sollen künftig 22 Euro als Grundbetrag gezahlt werden. Das Sitzungsgeld würde sich von 10,20 Euro auf elf Euro erhöhen und Stellvertreter des Bürgermeisters sollen in Zukunft 43 Euro erhalten, so der Antrag.

Da diese Erhöhung – wenn auch nur minimal – die Kasse der Gemeinde jährlich um etwa 800 Euro zusätzlich belasten würde und die Kosten nicht im Etat für das aktuelle Jahr eingeplant sind, hält die Gemeindeverwaltung es für sinnvoll, die Sitzungsgelder erst zum Jahreswechsel zu ändern. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 25. April wollen die Bannewitzer darüber entscheiden. (SZ/ves)

